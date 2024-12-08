08 декабря 2024, 21:57

«Руки у вас в крови». Сербы устроили протесты в Нови-Саде

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В сербском городе Нови-Сад прошла акция протеста против мэра Милана Джурича и в память о погибших при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале. Оппозиционеры разлили по улице красную краску, сообщил Danas.

Митингующие устроили минуту молчания и перекрыли улицу Жарка Зренянина. Они разлили возле здания Национального собрания красную краску, символизирующую кровь, и нарисовали ею разные лозунги. Среди них «Убийцы» и «Руки у вас в крови».

Организаторы заявили, что национальное собрание утратило легитимность из-за дебатов по поводу увольнения мэра Джурича. Они зачитали письмо арестованного профессора и депутата Радивоя Йововича, который призвал объявить градоначальнику импичмент. После акции перед зданием активисты устроили шествие к кампусу университета, чтобы поддержать заблокировавшихся там студентов.

Обрушение козырька на вокзале произошло 1 ноября, погибли 14 человек. Участники предыдущей акции протеста оставили на здании нацсобрания красные отпечатки ладоней и облили его нечистотами.

Протесты Сербия Беспорядки Митинги
08 декабря 2024, 20:35
Трамп отказался от выполнения угроз в адрес своих противников
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Новая администрация США займется продвижением политического и экономического курса, а не сведением счетов со своими политическими противниками. С таким заявлением в эфире телеканала NBC News выступил избранный американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что, несмотря на свои угрозы привлечь к ответственности членов Палаты представителей, которые инициировали расследование после штурма Капитолия в январе 2021 года, делать этого он не намерен.

«Я не ищу возможности вернуться в прошлое. Возмездие будет через успех», - заявил Трамп.

Политик добавил, что не станет натравливать ФБР и Минюст на специального прокурора Джека Смита, который занимался расследованием против него. Трамп отметил, что не отказался от мысли, что все противники - коррупционеры и политические террористы, но мстить им не станет.

О наличии у Трампа «черного списка» обидчиков , которым он начнет мстить после возвращения в Белый дом, в начале ноября сообщило Politico. Авторы проанализировали все выступления, в ходе которых новый американский лидер высказывал угрозы, и включили туда действующего президента Джо Байдена и его сына Хантера, вице-президента Камалу Харрис, бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и других демократических лидеров, а также свою редакцию.

США Дональд Трамп
08 декабря 2024, 20:27
Появилось видео с люксовыми автомобилями из гаража Асада
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Оппозиция, захватившая столицу Сирии Дамаск, обнаружила во дворце президента Башара Асада большое количество роскошных автомобилей. Видео опубликовала турецкая газета Ensonhaber.

«Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись со множеством роскошных автомобилей, которые конфисковали оппозиционные силы. В гараже стояли Ferrari, Audi, Mercedes», - отметили в материале.

По словам журналистов, члены оппозиции были в шоке от увиденного.

Ранее сообщалось, что во дворце президента в Дамаске произошел пожар.

Днем 8 декабря вооруженная сирийская оппозиция взяла здание штурмом. Позже в него пробрались местные жители и начали выносить имущество из резиденции Асада.

По официальной информации МИД России, Башар Асад сложил с себя полномочия главы государства и выехал из Сирии. Вероятно, он отправился в Африку после отказа в приеме со стороны ряда государств.

Сирия Дамаск Захват власти в Сирии
08 декабря 2024, 20:18
«Должен услышать каждый». Американский офицер обратил внимание на заявление Лаврова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американцам следует воспринять всерьез предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном ударе по США в ответ на эскалацию. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что нельзя пренебрегать такой опасностью.

«Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал и которое должен услышать каждый. <…> Это верх глупости и безрассудства - хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США », - сказал он.

Дэвис раскритиковал людей, которые обвинили Такера Карлсона, взявшего интервью у Лаврова, в работе на Россию. Офицер заявил, что в случае ядерной войны это станет неважным.

Карлсон опубликовал интервью с Лавровым в ночь на 6 декабря. Оно набрало миллионы просмотров на YouTube. Министр очаровал американских зрителей.

Американцам следует воспринять всерьез предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова о возможном ударе по США в ответ на эскалацию. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил на своем YouTube-канале , что нельзя пренебрегать такой опасностью.

Ядерное оружие США Сергей Лавров Международные отношения Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
08 декабря 2024, 19:09
В Турции назвали главную ошибку Асада
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Сирии Башар Асад не использовал паузу в боевых действиях, чтобы договориться с народом, и тем самым допустил колоссальную ошибку. Об этом на Дохийском форуме заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы проснулись и увидели новую Сирию. Режим [Башара Асада] рухнул. И контроль над страной переходит из рук в руки. Это не произошло в одночасье», - подчеркнул глава турецкого МИД.

По его словам, Сирия на протяжении последних 13 лет находилась в состоянии смятения, однако благодаря усилиям России и Турции конфликт в 2016 году заморозили. Фидан отметил, что сирийские власти не стали договариваться со своим народом, что вылилось в госпереворот.

Ранее Асад сложил президентские полномочия. Перед отъездом из страны он поручил провести передачу власти мирным путем. Лидер сирийской оппозиционной Национальной коалиции Хади аль-Бахра подчеркнул, что ситуация в Сирии находится под полным контролем. Он также объявил, что за поддержку бывших властей не будет преследований.

Турция Сирия Захват власти в Сирии

Новости по теме