13 февраля 2024, 00:57

Роющийся в мусорках немецкий пенсионер купил 10 домов

РИА «Новости»
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В Германии 80-летний пенсионер Хайнц Б. много лет питался только тем, что находил на помойках. В итоге он сумел скопить 700 тысяч евро и стать владельцем 10 домов, сообщила газета Bild.

Автор статьи указал, что мужчина живет в городе Дармштадт и выглядит как нищий старик. На еду он тратит не больше пяти евро в месяц, копаясь в контейнерах для мусора.

Ранее немец работал электроинженером, а сейчас получает пенсию в размере 3600 евро и старается экономить буквально на всем. Единственной большой тратой у него стал ноутбук с доступом в интернет, чтобы изучать в YouTube бизнес-лекции.

Жители Дармштадта называют Хайнца «самым странным миллионером Германии». Он потратил на покупку 10 домов около 700 тысяч евро, которые накопил. Причем ремонт во всех зданиях пенсионер делал самостоятельно.

Ранее во французском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль местный бомж зашел в офис инкассаторской фирмы и вынес оттуда 300 тысяч евро. Полицейские не смогли найти находчивого бездомного.

Евро Германия Пенсионеры
12 февраля 2024, 23:43
Чехия выступила за бессрочный запрет на выдачу виз россиянам
Unsplash
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МИД Чехии обратился к правительству республики с предложением бессрочно продлить действие запрета на выдачу виз и разрешений на проживание в стране (РВП) россиянам и белорусам. Об этом сообщило агентство ЧТК.

Чешское ведомство пришло к такому решению в связи «с продолжающимся военным конфликтом на Украине». Исключением из правил назвали гуманитарные случаи.

Запрет ввели после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года, его срок действия заканчивается 31 марта 2024 года. С прошлого года запрет распространили на россиян и белорусов, у которых есть паспорта других стран. Иностранцы, у которых уже имеется вид на жительство в Чехии, под действие постановления не попали.

Правительство Финляндии ранее продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля 2024 года. Финские власти не стали возобновлять работу пропускных пунктов на границе с РФ после 10 февраля. По словам премьер-министра Петтери Орпо, КПП не откроют, пока руководство страны не продумает меры для сдерживания беженцев.

Чехия Белоруссия Визы Россия
12 февраля 2024, 23:26
МИД назвал причину поддержки Зеленского в Германии
РИА «Новости»
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Власти Германии поддерживают режим украинского лидера Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ есть потомки нацистов. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале.

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», - отметила она.

Ранее газета Bild писала, что дед главы МИД Германии Анналены Бербок Вальдемар был убежденным нацистом. Авторы газеты утверждают, что родственник Бербок был специалистом в области ПВО и «активно поддерживал национал-социализм».

При этом в СМИ отметили, что глава МИД Германии якобы не знала о том, что близкий родственник был в рядах националистов, хотя о его службе в рядах вермахта ее осведомили.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, нацистская идеология на Западе продолжает жить. Денацификация, которой добивается Россия, - борьба против пытающихся сохранить эту идеологию.

Германия Владимир Зеленский Мария Захарова Россия
12 февраля 2024, 20:10
Харрис заявила о готовности исполнять обязанности Байдена
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Вице-президент США Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности главы государства на фоне беспокойства избирателей относительно возраста действующего лидера страны Джо Байдена. Об этом сообщила The Wall Street Journal.

Вопрос об обеспокоенности американцев возрастом президента журналисты подняли во время одной из поездок Харрис. Ее прямо спросили, означают ли волнения на этот счет то, что политик должна начать исполнять обязанности президента.

«Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит», - заявила в ответ Харрис.

При этом она добавила, что все, кто следит за ее работой, видят ее способности к руководству.

В последние месяцы на плечи Харрис легло множество задач, отметила WSJ, это были и темы, связанные с позицией администрации Байдена по абортам в стране, и вопросы по ситуации в секторе Газа.

США Джо Байден
12 февраля 2024, 19:02
Карлсон превознес Москву над американскими городами
РИА «Новости»
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Москва произвела на американского журналиста Такера Карлсона более приятное впечатление, чем любой город в США. Своими эмоциями от поездки в столицу России он поделился во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, намного приятнее любого города в моей стране. <…> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда и услуги лучше, чем в любом городе США», - отметил Карлсон.

При этом журналист заверил, что продолжит жить в Соединенных Штатах.

Такер Карлсон впервые прилетел в Москву на прошлой неделе. Журналиста заметили на одной из постановок в Большом театре и в ресторане быстрого питания «Вкусно - и точка».

Главной целью визита американца в Россию стала беседа с президентом Владимиром Путиным. За сутки после выпуска интервью российского лидера журналисту Такеру Карлсону набрало более 150 миллионов просмотров.

США Россия Владимир Путин Такер Карлсон Москва

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