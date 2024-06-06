Ростовщики выложили в Сеть фото голых должников

Супружеская пара из провинции Прачинбури сама сдалась полиции после обвинений в кабальном кредитовании и выбивании долгов.

До этого один из должников, чье обнаженное фото они отправили пяти людям, в том числе и его матери, обратился к правоохранителям. По его словам, он занял у семейства ростовщиков 500 батов (1,2 тысячи рублей), обязуясь платить по 100 батов в неделю в виде процентов.

Кредиторы заставили его взять удостоверение личности в руки и сфотографироваться в обнаженном виде. Кроме того, он подписал контракт с разрешением публикации его снимка в сети в случае задержки платежа. Сначала он выплачивал долг, а потом опоздал со своевременной оплатой и его снимок попал в интернет.

Предприимчивые супруги заставляли в таком виде позировать даже женщин. Сейчас ведется расследование.

Ранее Госдума России прикрыла еще одну лазейку в законе для коллекторов, запретив наймодателям уступать им долги по ЖКХ.