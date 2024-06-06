06 июня 2024, 04:51

Ростовщики выложили в Сеть фото голых должников

Freepik
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В Таиланде семейная пара ростовщиков вынуждали заемщиков фотографироваться обнаженными, а потом публиковали снимки должников в интернете. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Супружеская пара из провинции Прачинбури сама сдалась полиции после обвинений в кабальном кредитовании и выбивании долгов.

До этого один из должников, чье обнаженное фото они отправили пяти людям, в том числе и его матери, обратился к правоохранителям. По его словам, он занял у семейства ростовщиков 500 батов (1,2 тысячи рублей), обязуясь платить по 100 батов в неделю в виде процентов.

Кредиторы заставили его взять удостоверение личности в руки и сфотографироваться в обнаженном виде. Кроме того, он подписал контракт с разрешением публикации его снимка в сети в случае задержки платежа. Сначала он выплачивал долг, а потом опоздал со своевременной оплатой и его снимок попал в интернет.

Предприимчивые супруги заставляли в таком виде позировать даже женщин. Сейчас ведется расследование.

Ранее Госдума России прикрыла еще одну лазейку в законе для коллекторов, запретив наймодателям уступать им долги по ЖКХ.

Фото Долги Таиланд Кредиты Деньги Коллекторы
06 июня 2024, 04:11
«Никогда не вернется». Кейт Миддлтон может отказаться от королевских обязанностей из-за болезни
РИА «Новости»
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям. Об этом написал журнал Us Weekly со ссылкой на источники, близкие к монаршей семье.

Собеседники издания сообщили, что процесс выздоровления принцессы идет хорошо. В то же время, ее возвращение к королевским обязанностям остается под вопросом. По их словам, Кейт Миддлтон не сможет видеться с большим количеством людей, так как это риск для ее здоровья.

Один из источников журнала заявил, что Кейт может никогда не вернуться к своей роли в полной мере, а ее занятость и обязанности пересмотрят в зависимости от состояния принцессы.

В конце мая стало известно, что Кейт Миддлтон вернется на публику не раньше осени 2024 года при условии, что у нее начнет ремиссия. Об это написала газета Daily Mail со ссылкой на подруг принцессы.

Великобритания Болезни Семья Онкология
06 июня 2024, 02:22
Путин раскрыл колоссальную ошибку США
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Власти США своими руками убивают доллар, что заставляет переходить страны на национальные валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

По мнению Путина, запрет использовать доллар в международных расчета является одной из колоссальных ошибок американской администрации.

«Здесь стиснув зубы, что угодно, только надо беречь доллар, поднимать его значение и авторитет. Убивают его просто сами своими руками», - сказал он.

Однако, по словам президента, переход на национальные валюты помог укрепить их и развивать отношения со странами.

Путин отметил, что сейчас основным экономическим партнером России является Китай. Отношения двух стран не носят ситуативного характера, а опираются на глубинные интересы.

США Доллары США Международные отношения Владимир Путин
06 июня 2024, 02:09
Врачи зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом
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Медики зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2) в Мексике. Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения.

«Национальный координационный центр по Международным медико-санитарным правилам в Мексике сообщил о подтвержденном смертельном случае заражения птичьим гриппом, выявленном у жителя штата Мехико», - указали в ВОЗ.

Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), который зарегистрирован во всем мире.

Пациенту было 59 лет. До заражения у него не было контактов с домашней птицей или другими животными. Перед появлением острых симптомов мужчина три недели был прикован к постели по другим причинам. Потом у больного поднялась температура, появились диарея и тошнота. Он обратился за медицинской помощью 24 апреля и умер в тот же день.

Ранее в Японии уничтожили порядка 70 тысяч кур из-за птичьего гриппа.

На одной из ферм после вспышки вируса погибли 450 домашних птиц.

Мексика Мужчины Вирусы человека Птичий грипп
06 июня 2024, 02:04
Два человека погибли в результате столкновения поездов в Чехии
РИА «Новости»
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Два человека погибли, десятки пострадали в результате столкновения поездов в Чехии. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, в среду, 5 мая, в чешском городе Пардубице столкнулись экспресс и товарный поезд. В результате аварии погибли два человека, десятки - получили ранения. Представитель железнодорожного оператора Sprava zeleznic сообщил, что число погибших может еще увеличиться.

Ранее в Амурской области сошел с рейса товарный поезд: на земле оказалось 29 вагонов с углем. В результате аварии никто не пострадал.

Чехия Поезда

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