«Ростех» запустит в Индии производство пороха для танковых снарядов

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Данный боеприпас включает в себя бронебойный оперенный подкалиберный снаряд 3БМ42. Он способен поражать современные танки, оснащенные комбинированной динамической защитой. Последние предназначены для модификаций танков Т-72 и Т-90, стоящих на вооружении Сухопутных сил Индии.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что компания подготовила ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» к запуску.

«Это позволяет Индии приступить к освоению полученных ей технологий и организовать производство», - подчеркнул он.

Чемезов добавил, что в будущем степень локализации производства российских боеприпасов в Индии будет только расти.

Ранее российские конструкторы создали компактный пулемет ПКZ.