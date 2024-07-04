04 июля 2024, 12:29

«Ростех» запустит в Индии производство пороха для танковых снарядов

РИА «Новости»
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Госкорпорация «Ростех» запустит производство пороха в Индии для танковых бронебойных снарядов «Манго». Об этом рассказал ее генеральный директор Сергей Чемезов, которого процитировал ТАСС.

Данный боеприпас включает в себя бронебойный оперенный подкалиберный снаряд 3БМ42. Он способен поражать современные танки, оснащенные комбинированной динамической защитой. Последние предназначены для модификаций танков Т-72 и Т-90, стоящих на вооружении Сухопутных сил Индии.

Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что компания подготовила ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» к запуску.

«Это позволяет Индии приступить к освоению полученных ей технологий и организовать производство», - подчеркнул он.

Чемезов добавил, что в будущем степень локализации производства российских боеприпасов в Индии будет только расти.

Ранее российские конструкторы создали компактный пулемет ПКZ.

Индия Ростех
04 июля 2024, 12:47
Вступление Белорусии в ШОС назвали выгодным для России
РИА «Новости»
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Белоруссия стала новым членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). О приеме республики объявили на проходящем в Астане саммите лидеров стран-участниц организации. Политолог Евгений Михайлов назвал расширение организациии очередной победой России и ее союзников против Запада.

Далее - его прямая речь.

О подписании документов по вступлению Белоруссии в ШОС на саммите в Астане объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он пояснил, что новая страна-участница выполнила все необходимые процедуры для вступления в организацию.

ШОС - это, прежде всего, партнерство независимых государств, которые добиваются выполнения собственных национальных интересов без ущерба другим участникам.

Поэтому участие президента России Владимира Путина в этом саммите подтвердило важность этой организации продолжающемся влиянии России и ее партнеров на международном пространстве.

Прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества говорит о победе замыслов президента России Владимира Путина и его союзников против доминирования глобального Запада.

Россия вместе с Китаем продолжили брать под свой протекторат многие страны, которых привлекли выгодным сотрудничеством на равных условиях. Это выгодно отличает ШОС от многих западных организаций, где участникам навязывают различные условия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что прием Белоруссии в ШОС позволит Союзному государству выступать основным заявителем во многих международных процессах.

Президент Владимир Путин в ходе заседания совета глав государств - членов ШОС заявил, что многие международные организации и страны объявили о желании вступить в диалог и сотрудничество с организацией. Глава государства предложил рассмотреть все их заявки.

Саммиты Белоруссия Россия ШОС
04 июля 2024, 12:43
Россия в мае закупила в 14 раз меньше турецких апельсинов
Unsplash
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В минувшем мае Россия вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции. О снижении показателей за этот месяц к данным за аналогичный период 2023-го сообщило РИА «Новости».

В общей сложности в мае Россия закупила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов. Опираясь на данные взаимной торговли, агентство пришло к выводу, что объемы сократились вдвое.

Сильнее всего - сразу в 14 раз - упали поставки апельсинов. Их доля в общем объеме импорта из Турции снизилась до до 1%, в то время как годом ранее она достигала 10%.

Импорт мандаринов снизился в 6,5 раза, а закупки лимонов уменьшились втрое - до 2,2 тысячи тонн. На них пришлось 40% импорта, уточнили авторы материала.

Доля грейпфрутов составила 52%. Объемы поставок этих фруктов показали положительную динамику в годовом выражении, увеличившись в шесть раз (2,9 тысячи тонн).

Еда Турция Торговля Россия Продукты
04 июля 2024, 12:05
Члены ШОС объявили страну проведения саммита 2025 года
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Следующее заседание совета глав государств — членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.

«Председательство в ШОС на предстоящий период переходит к Китайской Народной Республике», - объявили участники саммита.

Члены ШОС приняли инициативу «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие». Они выступили за право народов на самостоятельный выбор путей своего развития и подтвердили приверженность мирному урегулированию разногласий. Следующий саммит организации запланировали провести в Китае, а 2025 год объявили годом устойчивого развития.

Китай стал председателем ШОС в 2024–2025 годах, до этого в течение года работой организации руководил Казахстан.

Заседание совета открылось в Астане, на нем объявили о принятии Белоруссии в объединение. Президент России Владимир Путин назвал ШОС и БРИКС опорами нового миропорядка и заявил о большом интересе третьих стран к их деятельности.

Следующее заседание совета глав государств - членов ШОС пройдет в Китае. Объединение решило посвятить 2025 год теме устойчивого развития. Положения Астанинской декларации опубликовала пресс-служба объединения.

Саммиты Китай Экономика ШОС
04 июля 2024, 11:59
Главы ШОС подписали документ об утверждении антинаркотической стратегии до 2029 года
РИА «Новости»
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Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали документ, который утверждает антинаркотическую стратегию до 2029 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Национальный координатор ШОС от Таджикистана Ахмад Саидмуродзода уточнил, что в Душанбе появится Антинаркотический центр при содействии ШОС.

«В Астане достигли окончательную договоренность о создании в городе Душанбе в Антинаркотического центра ШОС качестве самостоятельного органа», - сказал он.

По словам Саидмуродзоды, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон в своем заявлении подчеркивал, что страна создаст необходимые условия для эффективной работы этой структуры.

«Главы государств - членов ШОС одобрили предложения о совершенствовании деятельности организации. Это также подразумевает разработку и подписание участниками ШОС международного договор, который регулирует структуру, полномочия, задачи и цели Антинаркотического центра ШОС», - добавил нацкоординатор.

Ранее главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом.

Наркотики ШОС

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