Рост русофобских настроений привел к оттоку населения из Финляндии

Он подчеркнул, что все антироссийские нарративы населению Финляндии навязывают через средства массовой информации.

«Травят даже коренных финнов, которые высказывают об „ужасной России“ свою точку зрения, а не вторят тезисам местных журналистов», - пояснил Хейсканен.

Собеседник телеканала добавил, что к нему и раньше приходили люди, столкнувшиеся с предвзятым к себе отношениям. Но последней каплей стало сообщение от русскоязычной семьи, которая попросила о помощи в переезде из Финляндии в Россию.

Хейсканен заявил, что попросит о поддержке депутатов Госдумы, чтобы узнать полную информацию, на каких условиях граждане Финляндии могут перебраться в Россию для спокойной жизни.

В середине февраля стало известно, что владеющие недвижимостью в Финляндии россияне начали массово выставлять ее на продажу. В объявлениях появились предложения о квартирах, частных домах, земельных участках и даже целых островах на территории соседней страны.

Распродажа началась на фоне так и не открывшихся границ между Финляндией и Россией. Новый президент соседнего государства Александр Стубб заявил, что отношения двух государств не возобновятся до окончания проведения специальной военной операции.