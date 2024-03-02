02 марта 2024, 21:09

Рост русофобских настроений привел к оттоку населения из Финляндии

РИА «Новости»
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Количество желающих уехать из Финляндии в Россию за последнее время значительно выросло из-за роста русофобии и профашистских взглядов. Об этом в интервью RT рассказал финский журналист Кости Хейсканен.

Он подчеркнул, что все антироссийские нарративы населению Финляндии навязывают через средства массовой информации.

«Травят даже коренных финнов, которые высказывают об „ужасной России“ свою точку зрения, а не вторят тезисам местных журналистов», - пояснил Хейсканен.

Собеседник телеканала добавил, что к нему и раньше приходили люди, столкнувшиеся с предвзятым к себе отношениям. Но последней каплей стало сообщение от русскоязычной семьи, которая попросила о помощи в переезде из Финляндии в Россию.

Хейсканен заявил, что попросит о поддержке депутатов Госдумы, чтобы узнать полную информацию, на каких условиях граждане Финляндии могут перебраться в Россию для спокойной жизни.

В середине февраля стало известно, что владеющие недвижимостью в Финляндии россияне начали массово выставлять ее на продажу. В объявлениях появились предложения о квартирах, частных домах, земельных участках и даже целых островах на территории соседней страны.

Распродажа началась на фоне так и не открывшихся границ между Финляндией и Россией. Новый президент соседнего государства Александр Стубб заявил, что отношения двух государств не возобновятся до окончания проведения специальной военной операции.

Финляндия Россия
02 марта 2024, 21:19
Лавров заявил, что власти Армении ведут себя не по-союзнически по отношению к России
РИА «Новости»
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Власти Армении сознательно решили взять курс на ухудшение отношений с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на брифинге для журналистов. Цитату привело РИА «Новости».

«Нам жаль, что армянское руководство приняло, судя по всему, сознательное решение последовательно вести линию на ухудшение отношений с РФ, на обвинения России во всем, что произошло с Нагорным Карабахом - это не по-союзнически, конечно», - сказал дипломат.

Лавров напомнил, что именно Россия остановила войну в Нагорном Карабахе. Причем это возможно было сделать раньше, но армянская сторона не согласилась. Еще до того, как Азербайджан взял Шушу, президент Росссии Владмир Путин призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна пойти на переговоры. Но тот решил воевать до конца.

«Хотя можно было остановиться гораздо раньше, и там были варианты, которые позволяли вернуть азербайджанских беженцев в Шушу, сохраняя Шушу в составе Карабаха», - заключил Лавров.

На прошлой неделе Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. Политик объяснил это тем, что блок не выполнил пункты договора по обеспечению безопасности во время боевых действий в Нагорном Карабахе в 2021–2022 годах.

Армения Сергей Лавров Отношения Международные отношения Россия МИД РФ ОДКБ Нагорный Карабах
02 марта 2024, 20:27
Венгрия обойдется без поставок газа через Украину
РИА «Новости»
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Будапешт не нуждается в транзите через Украину, чтобы обеспечить безопасность поставок энергоресурсов. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его процитировало РИА «Новости».

«На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что „Турецкий поток“ может нас снабжать газом, поэтому - тоже из соображений безопасности - транзит через Украину нам не нужен», - сказал он.

При этом Сийярто заверил, что Венгрия готова к переговорам по увеличению каналов поставок газа.

Еврокомиссия начала искать способы полностью отказаться от поставок газа из России через Украину. Сейчас через украинскую газотранспортную систему Евросоюз получает больше 15 миллиардов кубометров российского газа в год. Этот объем распределяют между собой Австрия, Словакия, Чехия и Италия.

Венгрия
02 марта 2024, 20:13
«Обращайтесь, поможем». Симоньян ответила переживающему из-за утечки беседы военных Шольцу
РИА «Новости»
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Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о проведении срочного расследования для выяснения всех обстоятельств утечки беседы немецких офицеров не осталось без внимания главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Она обратилась к европейскому политику в Telegram-канале.

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», - написала она.

О начале расследования публикации разговоров немецких военных, в которой они обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту, канцлер Германии Олаф Шольц объявил спустя сутки, когда запись уже разошлась по всем средствам массовой информации.

Глава немецкого правительства заявил, что выяснение всех обстоятельств возникновения утечки ведется очень интенсивно.

Министерство обороны Германии отмечало, что разговор высокопоставленных офицеров перехватили. В ведомстве добавили, что пока не могут сказать, пережила ли аудиозапись какой-либо монтаж.

Аудио и переведенную на русский язык текстовую расшифровку выложила в публичный доступ главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что беседа немецких военных стала очередным свидетельством сохранения враждебности Евросоюза к России.

Германия Журналистика Военные Россия Евросоюз Олаф Шольц
02 марта 2024, 19:58
Систему здравоохранения Германии рекомендовали готовить к возможной войне
Global Look Press
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Глава Минздрава Германии Карл Лаутербах призвал готовить систему здравоохранения страны к возможному военному конфликту. На такую необходимость он указал в интервью немецкой газете Neue Osnabruecker Zeitung, сообщило РИА «Новости».

Министр при этом заметил, что подобную подготовку некоторые могут воспринять как нагнетание страха. Однако, по его мнению, на ситуацию надо смотреть иначе.

Лаутербах подчеркнул, что системе здравоохранения страны требуются изменения с учетом того, что Германия в силу союзнических обязательств может стать центром по оказанию помощи раненым и пострадавшим из других стран.

В связи с этим министр напомнил, что ФРГ уже приняла на лечение почти тысячу раненых с Украины. Это, по его словам, больше, чем сделала любая другая европейская страна.

Пока в законодательстве Германии есть пробел, который устраняют власти страны , указал министр.

«[Эти действия связаны с тем,] чтобы быть готовыми к катастрофе или даже к военному союзу - как бы маловероятно это ни было», - указал собеседник издания.

По его словам, в случае кризиса каждый врач, больница и ведомство здравоохранения должны знать, что делать.

«Нам нужна четкая ответственность - например, за распределение большого количества раненых по больницам Германии», - добавил Лаутербах.

Еще один пункт, по его словам, связан с необходимостью уточнения порядка развертывания и распределения медперсонала при кризисе. Все это, подчеркнул министр, нужно отработать на практике.

Важно не просто «лучше подготовиться к будущим пандемиям», но и «к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам», выразил уверенность глава Минздрава ФРГ.

К лету он намерен представить законопроект на эту тему.

Германия Больницы Врачи

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