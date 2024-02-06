Рост интереса к Севморпути заметили на фоне обострения в Красном море

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«Да, такой интерес мы видим», - подчеркнул он.

Ранее дипломат сообщал, что Северный морской путь в состоянии обеспечить судоходство кораблей, которые планируют перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Это возможно при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.

Соединенные Штаты и Великобритания в январе начали атаковать объекты хуситов. Власти стран называют удары ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Йеменские хуситы в свою очередь атакуют проходящие через водоем торговые суда в знак поддержки Газы, жители которой уже несколько месяцев находятся под постоянными обстрелами со стороны израильской армии.