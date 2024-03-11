11 марта 2024, 12:06

Рост импорта оружия в Европу вырос почти в два раза за пять лет

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

С 2019 по 2023 годы объем импорта оружия в Европу увеличился на 94%. Об этом сообщил в докладе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

«Страны в Европе в почти два раза нарастали импорт основных видов вооружений в период между 2014-2018 и 2019–2023 годами», - заявили в институте.

Эксперт SIPRI Питер Веземан отметил, что на фоне украинского конфликта в регионе резко вырос спрос на закупки систем противовоздушной обороны.

По данным отчета, США поставили оружие в 107 стран, рост экспорта составил около 17%. При этом общая доля присутствия американских компаний на рынке Европы увеличилась с 34% до 42%.

Россия занимает в списке самых крупных экспортеров вооружений третье место, при этом за последние пять лет объем поставок упал сразу на 53%.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для победы на поле боя ЕС нужно производить оружие нового поколения.

Европа Россия Оружие
11 марта 2024, 09:20
Посольство России в США столкнулось с провокациями при подготовке к выборам
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подготовку к проведению в США выборов президента России сопровождают постоянные провокации, заявил РИА «Новости» посол Анатолий Антонов. Дипломаты, по его словам, рассчитывают, что американская сторона выполнит обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии.

«В условиях постоянных провокаций посольство работает спокойно. По-деловому решаем вопросы по организации предстоящих выборов », - рассказал Антонов.

Он подчеркнул, что дипмиссия также находится в тесном контакте с секретной службой Госдепа. В посольстве рассчитывают, что Штаты действительно выполнят свои обязательства по обеспечению безопасности дипмиссии, указал он.

Отдельно дипломат обратил внимание, что американские власти в преддверии выборов предпринимают провокационные шаги, иллюзорная цель которых в том, чтобы раскачать ситуацию в России.

«Градус русофобской риторики администрации Байдена зашкаливает. <…> Пентагон с легкостью называет нашу страну врагом СШA», - добавил посол.

Законодатели и чиновники Госдепа при этом, по его словам, демонстративно привечают беглых представителей российской пятой колонны, убеждая их в поддержке «борьбы за свободу россиян».

США Россия Выборы президента — 2024
11 марта 2024, 08:30
В Госдуме предупредили о последствиях депортации Ассанжа в США
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При условии депортации основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, страны, которые поддержат это решение, перестанут существовать как правовые государства, предупредил в своем Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его выдача, по оценке политика, станет грубейшим нарушением Европейской конвенции по правам человека, включая право на свободу слова.

«Ситуация вокруг этого человека - пример подлости, лжи и двойных стандартов Вашингтона, Лондона и Брюсселя», - подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что Ассанж находится в заточении без доказанной вины уже более 12 лет. Сначала его содержали в здании посольства Эквадора в Великобритании, потом - в застенках тюрьмы строгого режима. В 2016-м лишение свободы основателя WikiLeaks признали незаконным в ООН.

«Вдумайтесь: 12 лет человека держат в заточении без доказанной вины. Это не что иное, как беспредел», - указал политик.

За эти годы здоровье Ассанжа пошатнулось, продолжил Володин. В частности, основатель WikiLeaks перенес микроинсульт и теперь не способен защищать себя даже по видео-конференц-связи. Однако это не мешает американскому президенту Джо Байдену добиваться его экстрадиции, а в Штатах ему грозит до 175 лет лишения свободы.

По мнению Володина, если бы разоблачения Ассанжа касались России или Китая, США сделали его «борцом за правду и свободу».

«Но он раскрыл преступления Вашингтона. А мировой гегемон не терпит подобного в свой адрес, уничтожая всех несогласных», - констатировал спикер Госдумы.

США Джулиан Ассанж
11 марта 2024, 07:50
Россия нарастила вывоз сжиженного газа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суммарный объем экспорта сжиженного природного газа из России увеличился на 2,8% по итогам февраля в сравнение с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Kpler.

Основной объем поставок пришелся на страны Азии и Европейского союза, которые получили 1,1 и 1,59 миллиона тонн сырья соответственно.

В течение февраля поставки с «Ямал СПГ» увеличились на 1,3% и достигли отметки в 1,69 миллиона тонн. С заводов «Портовая СПГ» и «Криогаз-Высоцк» на мировой рынок отправили 0,2 миллиона тонн, что меньше на 3,3% по сравнению с данными февраля 2023 года.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи сообщил, что ЕС рассматривает полный отказ от получения российского газа через территорию Украины. По его словам, сейчас этот объем находится на уровне 15 миллиардов кубометров в год, сырье получают в основном Чехия, Словакия, Австрия и Италия.

Газ Россия Евросоюз
11 марта 2024, 07:13
Захарова уличила Францию в желании «отыграться» в Закавказье
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
После провала африканской политики Франции намерена создать для себя образ миротворца на территории Нагорного Карабаха, хотя главную роль там сыграла Россия. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказала представитель МИД Мария Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце февраля посетил Францию с официальным визитом. Но совместном брифинге французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна поддерживает стремление к устойчивому и справедливому миру в Южном Кавказе.

«Мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к миротворчеству. Эту роль в контексте урегулирования в Нагорном Карабахе взяла на себя как посредник и выполнила именно наша страна», - сказала дипломат.

Захарова отметила, что после завершения самой сложной фазы Франция «начала там красоваться».

Ранее Макрон призвал не вводить санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

Мария Захарова Россия Франция Нагорный Карабах

Новости по теме