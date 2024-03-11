Рост импорта оружия в Европу вырос почти в два раза за пять лет

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«Страны в Европе в почти два раза нарастали импорт основных видов вооружений в период между 2014-2018 и 2019–2023 годами», - заявили в институте.

Эксперт SIPRI Питер Веземан отметил, что на фоне украинского конфликта в регионе резко вырос спрос на закупки систем противовоздушной обороны.

По данным отчета, США поставили оружие в 107 стран, рост экспорта составил около 17%. При этом общая доля присутствия американских компаний на рынке Европы увеличилась с 34% до 42%.

Россия занимает в списке самых крупных экспортеров вооружений третье место, при этом за последние пять лет объем поставок упал сразу на 53%.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для победы на поле боя ЕС нужно производить оружие нового поколения.