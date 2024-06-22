Россию захотели исключить из сотрудничества с Интерполом

«Политизация международного сотрудничества в правоохранительной сфере крайне контрпродуктивная. С чем мы сегодня сталкиваемся по линии сотрудничества в рамках международной организации полиции Интерпола - попытки исключить РФ из системы международного полицейского взаимодействия», - заявил Колокольцев.

Министр добавил, что российские правоохранительные органы ежедневно сталкиваются с тем, что Интерпол игнорирует запросы России, а также скрывает информацию о разыскиваемых другими государствами преступниках.

В апреле стало известно, что Интерпол приостановил розыск бизнесмена Вячеслава Шеянова, которого подозревают в растрате более 330 миллионов рублей РЖД. Личные данные подозреваемого заблокировали в базе международного ведомства после обращения его адвоката.