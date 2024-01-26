Россию вновь назвали угрозой НАТО. Германия обосновала участие в международных учениях

Екатерина Малашенко сообщила, что такой план разработали впервые со времен холодной войны. В соответствии с ним продумают стратегию обороны Германии с учетом новейших достижений в области ведения войны. Основное внимание уделят защите критической инфраструктуры от диверсий, кибератак и дезинформации. По мнению немецкого командования, главная опасность именно в диверсиях.

Ведущая «360» обратила внимание на то, что ФРГ отведут главную роль в защите всего восточного фланга НАТО. Это потребует участия большей части немецкой армии.

«Именно этот аргумент будет использовать немецкое командование, когда продолжатся, усилятся тренировки и участие немецкой армии в различных учениях», - заявила она.

Рядовые немцы не заинтересованы в конфликте с Россией , заявил «360» немецкий журналист Александр Рар. Жесткая воинственная риторика, по его мнению, выгодна лишь политикам.

Германия увидела в России угрозу, заявила она. Екатерина Малашенко напомнила, что информация о разработке плана сдерживания РФ всплывала несколько раз. Телерадиокомпания MDR опубликовала секретный документ Минобороны страны о подготовке армии к открытому конфликту.