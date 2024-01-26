26 января 2024, 13:16

Россию вновь назвали угрозой НАТО. Германия обосновала участие в международных учениях

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Власти Германии начали разработку плана по «сдерживанию России». ФРГ отвели главную роль в защите восточного фланга НАТО. Для обороны привлекут большую часть немецкой армии. Что происходит и почему Германия боится Россию, рассказала ведущая «360» Екатерина Малашенко.

Екатерина Малашенко сообщила, что такой план разработали впервые со времен холодной войны. В соответствии с ним продумают стратегию обороны Германии с учетом новейших достижений в области ведения войны. Основное внимание уделят защите критической инфраструктуры от диверсий, кибератак и дезинформации. По мнению немецкого командования, главная опасность именно в диверсиях.

Ведущая «360» обратила внимание на то, что ФРГ отведут главную роль в защите всего восточного фланга НАТО. Это потребует участия большей части немецкой армии.

«Именно этот аргумент будет использовать немецкое командование, когда продолжатся, усилятся тренировки и участие немецкой армии в различных учениях», - заявила она.

Рядовые немцы не заинтересованы в конфликте с Россией , заявил «360» немецкий журналист Александр Рар. Жесткая воинственная риторика, по его мнению, выгодна лишь политикам.

Германия увидела в России угрозу, заявила она. Екатерина Малашенко напомнила, что информация о разработке плана сдерживания РФ всплывала несколько раз. Телерадиокомпания MDR опубликовала секретный документ Минобороны страны о подготовке армии к открытому конфликту.

Германия Международные отношения Россия НАТО Армия
26 января 2024, 13:19
«Это не секрет». Германия вступила на путь решительной конфронтации с Россией
Unsplash
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Россия внимательно ознакомится с разрабатываемым в ФРГ планом по сдерживанию страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

«Германия встала на путь конфронтации с Россией - это не секрет. В этом плане здесь какой-то новизны нет», - добавил официальный представитель Кремля.

Агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана сообщило, что немецкие власти до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны. В нем пропишут действия сил безопасности, промышленности и организаций.

Ранее Песков прокомментировал военные учения НАТО у границ России. Официальный представитель Кремля отметил, что РФ знает, в пику кому эти мероприятия проводятся.

Также пресс-секретарь президента России высказался на тему гипотетического конфликта стран ЕС с Россией. Он отметил, что европейцы всегда были склонны к поискам внешнего врага, сообщал сайт kp.ru.

Германия Кремль Дмитрий Песков Россия НАТО
26 января 2024, 13:17
Орбану пригрозили «рычагами влияния» за пророссийскую позицию
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Пророссийская позиция «изолировала» Венгрию от остального мира и навредила НАТО. Американское правительство готово задействовать рычаги влияния на премьер-министра Виктора Орбана, заявил The Financial Times посол США Дэвид Прессман.

Дипломат раскритиковал подход правительства Венгрии к международным делам, опроверг существование давления извне и венгрофобии. Он заявил, что продвижение этих идей послужит достижению внутриполитических целей Виктора Орбана, но изолирует его страну.

Дэвид Прессман заявил, что отказ Венгрии одобрить помощь Украине продемонстрировал пророссийские взгляды ее правительства. Посол сказал, что такой политический выбор навредит единству альянса.

«У нас, безусловно, есть рычаги влияния, это правда. И мы готовы использовать наши рычаги», - заявил он.

Члены Евросоюза предложили лишить Венгрию права голоса , чтобы снять блокировку новой помощи Украине. Некоторые страны высказались против этого варианта из опасений повторить ее судьбу.

США Венгрия Международные отношения
26 января 2024, 12:40
Китай попросил помощи у Ирана из-за нападения хуситов в Красном море
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Китай попросил Иран сдерживать нападения йеменского движения «Ансар Аллах» в Красном море, так как хуситы могут навредить торговле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские источники.

Нападения представителей движения направлены на поддержку палестинцев в секторе Газа. Хуситы увеличили стоимость судоходства, нарушив ключевой торговый маршрут между Европой и Азией. Этот путь широко используют суда из КНР.

«Если нашим интересам каким-либо образом будет нанесен ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность», - подчеркнули в Китае.

По данным источника, переговоры по поводу кризиса в Красном море и торговли между Ираном и КНР состоялись на недавних встречах двух сторон.

Несколько дней назад американские военные нанесли очередной удар по позициям хуситов в Йемене. Центральное командование США заявило об уничтожении двух противокорабельных ракет.

Коалиция во главе с Соединенными Штатами атаковала хуситские объекты в Йемене в начале 2024 года. В ответ боевики пригрозили полностью заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, сообщал сайт kp.ru.

США Торговля Иран Китай Йемен
26 января 2024, 11:54
Скрытую цель учений Steadfast Defender 2024 назвали в Китае
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НАТО постарается усилить миф о российской угрозе для того, чтобы оправдать перед европейцами оборонные расходы и экономические санкции. Об этом сообщило китайское издание The Global Times.

Масштабные военные учения Steadfast Defender 2024 , по мнению собеседников издания, устроили ради давления на Россию. Маневры запланировали именно в тот момент, когда конфликт на Украине приблизился к двухлетнему рубежу, а в США началась предвыборная кампания. Китайские аналитики заявили, что цель НАТО - сформировать представление о российской угрозе , заручиться поддержкой Евросоюза, оправдать будущие расходы на оборону и санкции.

«Эти учения НАТО приведут к дальнейшей эскалации напряженности в Европе. <…> Международное сообщество выступает за мир. Однако НАТО идет против течения, провоцируя и оказывая давление на Россию посредством крупномасштабных военных учений», - заявил старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй.

Военный эксперт Сун Чжунпин назвал НАТО проводником интересов США. По его мнению, альянс охватила паника, и он превратился в «топор, копье и лопату» американской администрации.

Угроза прямого военного столкновения России с НАТО возросла из-за действий последнего, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, российская сторона не заинтересована в эскалации.

Военные учения Россия НАТО

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