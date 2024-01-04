04 января 2024, 01:35

Россию серьезно обеспокоила ситуация в Красном море — Небензя

РИА «Новости»
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Россия обеспокоена ситуацией в Красном море, которую оценивает как прямую проекцию происходящего в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Цитату привело РИА «Новости».

«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море - прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», - подчеркнул российский дипломат.

Небензя обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась на других оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.

Дипломат напомнил также, что через Красное море важнейшие международные торговые пути, по которым перемещаются коммерческие и гуманитарные грузы. В результате неспокойной обстановки под угрозой оказались гражданские суда, в том числе жизнь и здоровье их экипажей.

Ранее сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море, между ними завязались «ожесточенные столкновения».

США Корабли Россия ООН
04 января 2024, 00:36
Уровень годовой инфляции в Турции достиг рекордного значения
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Годовая инфляция в Турции составила практически 65% по итогам декабря. В мае этот показатель, вероятнее всего, увеличится до 75%, сообщило информационное агентство Insider Paper.

В ноябре уровень годовой инфляции в стране достиг отметки 61,89%. В декабре он составил уже 64,77%. Экономисты турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана спрогнозировали снижение инфляции в ближайшие четыре месяца. Они признали, что показатель достиг рекордного максимума, но анализируют ситуацию, исходя из ситуации на рынке.

В России инфляция находится под контролем. Сейчас российская экономика устойчива, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

Показатели деловой активности в России тоже демонстрируют рост. На такую тенденцию обратили внимание в США. Особенно это касается обрабатывающей промышленности.

Внешний государственный долг РФ снизился с 46 до 32 миллиардов долларов. В США сумма госдолга, наоборот, достигла рекордного максимума в более чем 34 триллиона долларов, хотя еще в сентябре этот показатель был на один триллион меньше.

США Турция Доллары США Россия Владимир Путин Инфляция
04 января 2024, 00:31
Минздрав Ирана уточнил число жертв теракта в Кермане
Unsplash
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Прогремевшие взрывы около кладбища в городе Кермам стали причиной гибели 95 человек. Как сообщило агентство IRNA, с таким заявлением выступил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.

Он пояснил, что речь идет, как о погибших на месте, так и о тех, кто скончался от полученных ранений после доставки в больницу. Министр добавил, что среди погибших есть трое спасателей, которые прибыли к кладбищу после первого взрыва и погибли при детонации второго устройства.

«Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других - после приезда в больницы, из-за тяжести травм», - заявил он.

Бахрам Эйноллахи добавил, что общее число раненых, по последним данным, выросло до 211 человек.

Журналисты агентства напомнили, что изначально в СМИ появилась информация о 103 погибших в теракте. Причиной несовпадения с официальными данными стала путаница в именах. В первоначальном списке несколько фамилий написали дважды.

Взрывы около кладбища в Кермане прогремели с разницей в 15 минут на разных точках следования паломников, шедших возложить цветы и принести молитву около могилы генерала службы «Кудс» Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года.

Все медицинские центры провинции перевели на усиленный режим работы. О том, что за взрывом стоят террористы заявили в Министерстве и национальной информации Ирана.

По данным источников агентства, взрывчатка, находилась в двух чемоданах , ее детонацию произвели дистанционно.

Прогремевшие взрывы около кладбища в городе Кермам стали причиной гибели 95 человек. Как сообщило агентство IRNA , с таким заявлением выступил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.

Больницы Терроризм Минздрав Взрывы Иран
04 января 2024, 00:07
США заявили о своей непричастности к теракту в Иране
РИА «Новости»
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Говорить о причинах теракта в ходе иранском Кермане еще рано. Все прозвучавшие обвинения в адрес США и Израиля не имеют под собой никакого основания. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Трансляция его речи доступна на официальном YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявил, что ознакомился с рядом заявлений по поводу случившегося во время церемонии памяти иранского генерала Касема Сулеймани и считает их безответственными.

«Во-первых, Соединенные Штаты непричастны к этому и любые предположения об обратном нелепы. Во-вторых, у нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к взрывам», - заявил Миллер.

Два взрыва прогремели в районе кладбища провинции Керман в среду, 3 января. На месте находилось большое количество людей, которые пришли почтить память убитого американскими военными генерала иранской спецслужбы «Кудс» Касема Сулеймани.

Спецслужбы Ирана квалифицировали взрыв как теракт. По данным Минздрава страны, на месте погибли 95 человек, более 130 получили ранения различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси и верховному лидеру страны Али Хаменеи.

Российский лидер назвал убийство пришедших на кладбище мирных людей верхом жестокости и цинизма. Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Президент России подчеркнул, что терроризм не допустим ни в каких формах и проявлениях.

США Израиль Госдеп США Взрывы Иран
03 января 2024, 23:54
Поток нелегальных мигрантов в США побил все рекорды
РИА «Новости»
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В декабре 2023 года 302 тысячи нелегальных мигрантов попытались проникнуть в США из Мексики. Эта цифра — абсолютный рекорд за всю историю ведения подобной статистики. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе.

«Между 1 и 31 декабря более чем 302 тысячи мигрантов совершили задокументированные попытки пересечения южной границы США. Это наибольшее общее число за один месяц, когда-либо зафиксированное, а также первый раз, когда число мигрантов превысило 300 тысяч», - передал телеканал.

За последний квартал прошлого года число нелегалов в США из Мексики превысило 785 тысяч человек. Это тоже стало историческим рекордом.

В конце декабря сообщалось, что за пять дней почти 50 тысяч нелегальных мигрантов пересекли границу США и попросили убежища.

Миграционный кризис на южной границе вызвал раскол американских властей и неожиданно повлиял на конфликт на Украине. Представители Республиканской партии потребовали ужесточить миграционное законодательство и построить стену на границе с Мексикой. Без этих условий они отказались согласовывать законопроект о военной помощи Украине и Израилю. Демократы не идут на уступки по вопросу миграции, так что до начала рождественских праздников политики так и не смогли договориться.

В декабре 2023 года 302 тысячи нелегальных мигрантов попытались проникнуть в США из Мексики. Эта цифра - абсолютный рекорд за всю историю ведения подобной статистики. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской Таможенно-пограничной службе.

США Мигранты

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