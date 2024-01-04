«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море - прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», - подчеркнул российский дипломат.

Небензя обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась на других оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.

Дипломат напомнил также, что через Красное море важнейшие международные торговые пути, по которым перемещаются коммерческие и гуманитарные грузы. В результате неспокойной обстановки под угрозой оказались гражданские суда, в том числе жизнь и здоровье их экипажей.

Ранее сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море, между ними завязались «ожесточенные столкновения».