07 декабря 2024, 00:07

Россию призвали к переговорам с Турцией для сохранения военных баз в Сирии

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Озвученные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом цели антиправительственных группировок в Сирии не включили Тартус, где находятся военные корабли России, а также другие части побережья с авиабазой «Хмеймим». Поэтому российской стороне сейчас необходимо вступить в переговоры с Турцией, чтобы сохранить контроль над двумя прибрежными сирийскими провинциями. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой заявил военный корреспондент РИА «Новости», Александр Харченко, вернувшийся из арабской республики.

Он пояснил, что кроме военных баз, Россия сможет защитить население двух провинций, которое представляет собой различное количество национальных меньшинств. Если туда доберутся террористы, то там начнется настоящая резня.

«Все живущие там люди лояльны президенту Сирии Башару Асаду. Если туда доберутся оппозиционеры, то они сведут с ними счеты. Еще вчера они резали головы и нет никакой уверенности, что они отошли от этой политики», - заявил Харченко.

Журналист добавил, что бойню на побережье Сирии нужно остановить любой ценой. Для этого России нужно сохранить контроль над этими двумя провинциями, где большая часть людей исповедует христианство.

«Если взять под защиту алавитов и христиан, то во первых, мы предотвратим резню, во-вторых, сохраним свое присутствие в Сирии, в третьих, если турки готовы сделать на приемлемых условиях сделать Сирии из федерацию, то выделить эти провинции в отдельный субъект», - сказал Харченко.

Он подчеркнул, что также основной задачей сейчас является уничтожение террористов, которых в Сирии стало очень много. По мнению журналиста, турецкая сторона послала явные сигналы о готовности к переговорам по статусу и будущему Сирии, поэтому времени терять не нужно. Противники действующего правительства подойдут к Дамаску с трех сторон уже в ближайшее время. Что придется делать потом, пока не знает никто.

К наступлению на правительственные войска в Сирии подключилась поддерживаемая американцами группировка курдских боевиков «Сирийские демократические силы». По данным агентства Reuters, в пятницу, 6 декабря, они захватили город Дейр-эз-Зор , а также пограничный пункт Абу-Камаль на границе с Ираком. Кроме того, сегодня же стало известно, что радикальные террористические группировки захватили города Телль-Биса и Эр-Растан , соединяющие Хомс и Хаму, чье падение приведет к полному распаду Сирии на отдельные противоборствующие зоны влияния.

Турция Сирия Россия Переговоры Наступление боевиков на севере Сирии
07 декабря 2024, 00:59
В Австрии перестали выпускать знаменитые конфеты «Моцарт»
Freepik
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Завод Mirabell, который производил названные в честь композитора Вольфганга Моцарта конфеты, закрывается в Австрии. Об этом сообщила газета Kurier.

Последняя партия конфет Mirabell Mozartkugel отправилась в контейнер для сбора 5 декабря.

Завод в Гредиге закрывает производство спустя 127 лет. Раньше там производили свыше 12 тонн сладостей, однако в последние несколько лет выпускали не больше одной тонны в год. До конца работы завода в производстве остались три продукта - Mozartkugeln, Mozarttaler и Milkkettes. Американская компания-владелец Mondelez перенесет производство в другую страну.

Скандинавские компании отказываются работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за его нежелания уходить с российского рынка. Производителю печенья Oreo объявили бойкот несколько скандинавских организаций.

Австрия Заводы Продукты
06 декабря 2024, 18:34
Боевики в Сирии захватили два города севернее Хомса
Global Look Press
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Антиправительственные группировки в Сирии взяли под свой контроль города Телль-Биса и Эр-Растан, расположенные севернее Хомса. Об этом сообщил Associated Press).

Населенные пункты находятся на дороге, соединяющей Хомс с Хамой.

Хомс - третий город в Сирии по величине, здесь сходятся трассы из прибрежных провинций Тартус и Латакия, а также Дамаска. Провинция Хомс - самая крупная в Сирии, она граничит с Ираком, Иорданией и Ливаном.

Противники официального правительства Сирии ранее также вошли в город Хама севернее. Командование сирийской армии отмечало, что войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов в целях сохранения жизни гражданских лиц.

Антиправительственные формирования в Сирии на прошлой неделе начали наступление в провинциях Алеппо и Идлиб. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Антиправительственные группировки в Сирии взяли под свой контроль города Телль-Биса и Эр-Растан, расположенные севернее Хомса. Об этом сообщил Associated Press ).

Сирия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии
06 декабря 2024, 18:08
МИД Белоруссии призвал серьезно относиться к словам Лукашенко об «Орешнике»
РИА «Новости»
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Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о российской гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник» необходимо воспринимать максимально серьезно. Об этом заявил министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Его слова привело РИА «Новости».

Таким образом он отреагировал на слова Лукашенко о готовности разместить «Орешник» на территории страны.

«Не думаю, что это была шутка. Все слова президента вообще нужно воспринимать серьезно, даже если они говорятся в такой манере», - сказал глава ведомства.

Президент России Владимир Путин в ответ на слова Лукашенко заявил, что размещение «Орешника» в республике возможно. Он допустил, что это произойдет во второй половине 2025 года, когда российский ОПК уже наладит серийный выпуск этих ракет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запуск «Орешника» заставил Запад задуматься.

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин Баллистическая ракета «Орешник»
06 декабря 2024, 17:41
Результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали
Global Look Press
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Президентские выборы в Румынии полностью аннулировали. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на решение Конституционного суда страны.

«Избирательный процесс будет возобновлен с нуля, и правительство назначит новую дату выборов президента Румынии», - говорится в документе.

По итогам первого тура выборов, прошедшего 24 ноября, больше всего голосов набрал беспартийный Кэлин Джорджеску - 22,95%. Однако один из проигравших кандидатов - премьер-министр Марчел Чолаку - подал иск, потребовав пересчитать бюллетени и заявив, что выборы прошли со множеством нарушений.

Тем временем на парламентских выборах в стране лидером стал «Союз спасения Румынии» во главе с Еленой Ласкони, занявшей второе место на выборах.

Румыния Выборы

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