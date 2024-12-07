Он пояснил, что кроме военных баз, Россия сможет защитить население двух провинций, которое представляет собой различное количество национальных меньшинств. Если туда доберутся террористы, то там начнется настоящая резня.

«Все живущие там люди лояльны президенту Сирии Башару Асаду. Если туда доберутся оппозиционеры, то они сведут с ними счеты. Еще вчера они резали головы и нет никакой уверенности, что они отошли от этой политики», - заявил Харченко.

Журналист добавил, что бойню на побережье Сирии нужно остановить любой ценой. Для этого России нужно сохранить контроль над этими двумя провинциями, где большая часть людей исповедует христианство.

«Если взять под защиту алавитов и христиан, то во первых, мы предотвратим резню, во-вторых, сохраним свое присутствие в Сирии, в третьих, если турки готовы сделать на приемлемых условиях сделать Сирии из федерацию, то выделить эти провинции в отдельный субъект», - сказал Харченко.

Он подчеркнул, что также основной задачей сейчас является уничтожение террористов, которых в Сирии стало очень много. По мнению журналиста, турецкая сторона послала явные сигналы о готовности к переговорам по статусу и будущему Сирии, поэтому времени терять не нужно. Противники действующего правительства подойдут к Дамаску с трех сторон уже в ближайшее время. Что придется делать потом, пока не знает никто.

К наступлению на правительственные войска в Сирии подключилась поддерживаемая американцами группировка курдских боевиков «Сирийские демократические силы». По данным агентства Reuters, в пятницу, 6 декабря, они захватили город Дейр-эз-Зор , а также пограничный пункт Абу-Камаль на границе с Ираком. Кроме того, сегодня же стало известно, что радикальные террористические группировки захватили города Телль-Биса и Эр-Растан , соединяющие Хомс и Хаму, чье падение приведет к полному распаду Сирии на отдельные противоборствующие зоны влияния.