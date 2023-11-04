Россию пригласили на встречу глав МИД стран ОБСЕ в Скопье

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», - сообщил дипломат.

Встреча представителей 57 стран, входящих в ОБСЕ, состоится с 30 ноября по 1 декабря. В прошлом году Россия не получила приглашения на мероприятие.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что из-за действий Североатлантического альянса и Евросоюза ОБСЕ стала превращаться в маргинальную структуру. Она перестала выполнять роль площадки для диалога и сотрудничества.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг указал на необходимость участия России и Белоруссии в министерских встречах ОБСЕ. По его мнению, приглашаться должны все страны, входящие в организацию.