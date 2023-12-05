Россию попросили вернуть тела погибших в СВО непальцев

По данным агентства, в МИД Непала поступила информация, что непальцы вступили в ряды ВС России. Непальские власти направили российской стороне просьбу отправить тела погибших на родину и предоставить компенсации их семьям.

В дипслужбе призвали Москву помочь вызволить одного попавшего в украинский плен непальца и больше не вербовать граждан страны для участия в СВО.

Правительство Непала призвало своих граждан не вступать в армию стран, участвующих в военных конфликтах. В соответствии с законодательством страны, непальцы не могут служить в иностранных армиях, за исключением Индии и Великобритании, с которыми действуют соглашения о военном сотрудничестве.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал ранее пригласил президента России Владимира Путина в свою страну. По словам политика, визит российского лидера необходим.