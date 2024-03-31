31 марта 2024, 16:32

Россию попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

РИА «Новости»
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Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных национальных статистических служб.

В прошлом году рост экономики России компенсировал спад на 1,2%, который зафиксировали в 2022 году.

По темпам роста экономики на первом месте оказалась Индия (7,2%), второе место занимает Китай (5,2%), тройку замкнула Индонезия (5,1%). Сильнее всего рост ВВП замедлился в Великобритании - до 0,1%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в прошлом году рост отечественной экономики в среднем оказался выше среднемировых темпов. При этом он призвал правительство обратить внимание на снижение инфляции.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что тренд роста экономики России сохранился и на 2024 год. По его словам, кабмин смог адаптировать ее к новым мировым вызовам.

G20 Россия Экономика ВВП
31 марта 2024, 15:38
Путин вызывал беспокойство на Западе из-за вызова НАТО — Al Mayadeen
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Президент России Владимир Путин вызвал восхищение многих стран, бросив вызов НАТО. Это спровоцировало беспокойство на Западе. Об этом сообщило издание Al Mayadeen.

« Он бросил вызов силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», - подчеркнули авторы материала.

В таком развитии событий заинтересованы страны Глобального Юга, считают журналисты. По их мнению, конфликт на Украине стал поворотным моментом, ознаменовавшим переход к многополярному миропорядку.

Одновременно странами БРИКС строится альтернативными финансовый рынок. И шумиха вокруг использования замороженных российских активов указывает на конец гегемонии США, указало издание.

По оценке Al Mayadeen, Путин своей политикой по защите нацбезопасности укрепил позиции внутри страны.

Ранее турецкая газета Sabah написала, что президент России переиграл западные страны.

Россия Запад НАТО Владимир Путин
31 марта 2024, 14:26
Два человека погибли в потасовках на муниципальных выборах в Турции
РИА «Новости»
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Несколько конфликтов произошло на муниципальных выборах в Турции, в результате погибли два человека. Об этом сообщило издание Anadolu.

В ходе выборов местного главы управы в сельской местности в юго-восточной провинции Диярбакыр две группы граждан устроили словесную перепалку, которая затем переросла в вооруженную потасовку.

Мужчины начали нападать друг на друга, применять огнестрельное оружие, камни и палки. В результате погиб один человек и еще 11 пострадали. Сейчас в районе дежурит полиция, пострадавших отправили в больницы.

В провинции Бурса на западе Турции в ходе конфликта скончался местный житель, пострадали двое. Причиной потасовки стала поддержка местным жителем кандидата от другого клана, что вызвало вопросы у его родственников. Началась драка, в ходе которой в одного из участников драки выстрелили в упор из ружья.

В начале марта в Турции задержали более 30 человек по подозрению в подготовке терактов.

Турция Выборы
31 марта 2024, 12:47
Целое село эвакуировали на западе Казахстана из-за паводков
РИА «Новости»
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Спасатели эвакуировали жителей села Когалы Кобдинского района в Казахстане из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба акимата Актюбинской области.

«Экипаж военных летчиков Актюбинского гарнизона доставил 68 человек из села Когалы в райцентр Кобдинского района, среди них 39 детей», - заявили в пресс-службе.

В населенном пункте на настоящий момент проживают 131 человек в 28 домах. Оно не подтоплено полностью, но в случае прорыва Когалинской плотины есть риск повышения уровня талой воды. По этой причине жителей эвакуировали в районный центр.

«Для эвакуированных жителей села приготовили помещения в детской спортивной школе. Пункт временного размещения оснастили всем необходимым», - заявили в акимате.

Через село также проходит автомобильная дорога районного значения Шубаркудук - Уил - Кобда - Туз Тобе, ее участок на 312-м и 347-м километре размыла вода.

Издание BaigeNews.kz отметило, что для эвакуации жителей Карагандинской области подготовили железнодорожный транспорт.

Ранее власти Алтайского края ввели в регионе режим ЧС из-за сильного паводка.

Дороги
31 марта 2024, 12:34
Выпуск ракет Taurus приостановили в Германии из-за отсутствия заказов
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Отсутствие заказов со стороны правительства Германии вынудило оборонный концерн MBDA приостановить производство дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как сообщил журнал Der Spiegel, с таким заявлением выступил глава компании Томас Готшильд.

Отсутствие заказов со стороны правительства Германии вынудило оборонный концерн MBDA приостановить производство дальнобойных крылатых ракет Taurus. Как сообщил журнал Der Spiegel , с таким заявлением выступил глава компании Томас Готшильд.

Серьезный вызов Без распоряжения кабмина концерн не имеет права даже на выпуск крылатых ракет для хранения на складах, пояснил Готшильд. Также предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на оперативное решение правительства.

«Оборонная промышленность нуждается в базовой производственной нагрузке. Это необходимо, чтобы сохранять цепочки поставок, поддерживать готовность оборудования и компетенции персонала», - указал он.

Бизнесмен добавил, что приостановка выпуска ракет Taurus станет серьезным вызовом не только для компаний, но и для поставщиков, которые найдут других покупателей на свою продукцию. Поэтому, когда в вооружении снова появится необходимость, его выпуск задержится из-за дефицита необходимых деталей.

«Для нашей отрасли приостановка производства - это серьезный случай, который приведет к большим последствиям», - констатировал глава MDBA.

О передаче ракет ВСУ Пока компания займется выпуском тысячи ракет для системы противоракетной обороны Patriot вместе с американским партнером Raytheon, заметил Готшильд. Заказ производитель получил от нескольких государств.

На вопрос о возможной передаче ракет Taurus Украине бизнесмен ответил, что это исключительно политическое решение. Он подтвердил, что вооружение поражает цели на расстоянии более 500 километров, ВСУ, по его словам, такие снаряды могли бы пригодиться. Но окончательное решение о передаче остается за правительством Германии, указал бизнесмен.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее неоднократно отказывал Украине в поставках крылатых ракет Taurus. В очередной раз он подтвердил свое решение на этой неделе, объяснив, что передача ВСУ дальнобойного оружия приведет к конфликту России и НАТО.

Политик добавил, что Германия и без этого остается лидером по объемам поставок вооружений для украинской армии.

Германия Ракеты Оружие

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