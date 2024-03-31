Россию попала в пятерку самых быстрорастущих экономик G20

В прошлом году рост экономики России компенсировал спад на 1,2%, который зафиксировали в 2022 году.

По темпам роста экономики на первом месте оказалась Индия (7,2%), второе место занимает Китай (5,2%), тройку замкнула Индонезия (5,1%). Сильнее всего рост ВВП замедлился в Великобритании - до 0,1%.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в прошлом году рост отечественной экономики в среднем оказался выше среднемировых темпов. При этом он призвал правительство обратить внимание на снижение инфляции.

Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что тренд роста экономики России сохранился и на 2024 год. По его словам, кабмин смог адаптировать ее к новым мировым вызовам.