05 июня 2024, 07:28

Россию перестали привлекать к поставкам продовольствия в голодающие страны

Unsplash
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России ограничили доступ к тендерам на закупку еды, которые проводятся в рамках Всемирной продовольственной программы Организации объединенных наций. Об этом сообщил РБК.

В рамках этой инициативы компании закупали продукты для передачи их в качестве гуманитарной помощи. Примерно 20% поставок приходилось на долю России. В 2024 году российские компании, участвующие в программе, столкнулись с рядом проблем. Например, мукомольный завод «Русские мельницы» зафиксировал снижение интереса к экспортным поставкам товаров по линии ВПП ООН.

Собеседник издания заявил, что российским компаниям под разными предлогами ограничивают доступ к тендерам, и это может привести «к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете». Продукты из России передавали таким странам как Судан, Афганистан, Палестина, а также государства Центральной Азии.

Ранее шторм в секторе Газа разрушил пирс , который построили для доставки гуманитарной помощи. С помощью этой пристани палестинцам передавали продукты, когда в регионе закрывались воздушные и сухопутные маршруты.

Афганистан Россия Заводы ООН Продукты Палестина
05 июня 2024, 08:38
ФБР вновь предупредило американцев о подобном «Крокусу» теракте
РИА «Новости»
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Американцев вновь предупредили об угрозе теракта, подобного нападению в российском «Крокус Сити Холле». Директор ФБР Кристофер Рей заявил об этом на слушаниях в сенате, сообщил телеканал CBS.

«Все большую тревогу вызывает возможность скоординированного нападения, которое мало чем может отличаться от атаки, которую мы видели в российском концертном зале еще в марте», - сказал он.

Глава ФБР напомнил, что террористы и раньше призывали атаковать американцев, но теперь на фоне конфликта в секторе Газа угроза возросла до «совершенно нового уровня». Рэй сообщил о распространении антисемитизма и росте преступности на почве ненависти.

Он уже предупреждал правительство о террористической угрозе. Спустя месяц после трагедии в Красногорске Рэй заявлял, что исламисты могут устроить в США аналогичное нападение. По его словам, обстановка обострилась после операции ХАМАС в приграничье Израиля в октябре 2023 года и ответной кампании ЦАХАЛ.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Злоумышленники устроили стрельбу и подожгли здание. Погибли более 140 человек.

США ФБР Терроризм Теракт в «Крокусе»
05 июня 2024, 07:54
Сразу три страны ЕС нарастили товарные поставки в Россию
РИА «Новости»
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Португалия, Кипр и Ирландия в первом квартале 2024 года нарастили товарные поставки в Россию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные европейской статистики.

Наиболее серьезно в денежном выражении экспорт увеличил Кипр - до 15,6 миллиона евро. При этом большая часть объема составили яхты, лодки и суда, их поставки за год выросли на 19,3%.

На втором месте находится Португалия, товарные поставки их которой составили 24,5 миллиона евро. В основном страна продавала на российский рынок уксус и напитки, котлы и ядерные реакторы, а также обувь.

Третьей оказалась Ирландия, увеличившая экспорт сразу на 136,5 миллиона евро. Основные позиции - фармацевтическая продукция, неорганическая химия и оптическое оборудование.

Ранее стало известно, что Индия резко нарастила закупки российских алмазов.

Экспорт Торговля Россия
05 июня 2024, 07:11
Армения сократила дипконтакты с Россией
РИА «Новости»
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Под влиянием Запада власти Армении сократили взаимодействие с Россией по линии министерств иностранных дел и обороны. Замглавы российского МИД Михаил Галузин. заявил об этом ТАСС.

«С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. <…> Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств», - сказал он.

Галузин сообщил, что Армению не заинтересовало предложение России разработать очередной план межмидовских консультаций. Военно-техническое сотрудничество, по его словам, тоже сократилось. Замминистра объяснил такое охлаждение влиянием Запада. Россия, по его словам, открыта к диалогу.

В начале мая на полях Высшего экономического совета прошли переговоры на высшем уровне, между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили рекордный товарооборот республики с ЕАЭС и дальнейшее сотрудничество.

Армения Дипломатия Международные отношения Россия МИД РФ
05 июня 2024, 06:49
На Кипре устроили расследование по отелю-казино Зеленского
Unsplash
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Власти Кипра устроили проверку из-за слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский выкупил отель-казино на окраине Кирении. Президент Никос Христодулидис заявил, что информация пока не подтвердилась, сообщила газета Cyprus Mail.

«Когда расследование завершат, мы сможем сказать больше, но на данный момент я могу вам сказать, что по состоянию на пять минут назад мне сообщили, что ничего подобного не происходит. Посмотрим позже», - сказал он.

Христодулидис заявил, что проверку организовали с привлечением других стран. Поводом стали заявления нескольких кипрско-греческих сайтов о том, что связанная с Зеленским компания Film Heritage Inc выкупила у группы Oscar отель Vuni Palace в Каракуми, на окраине Кирении.

Последнюю основал киприот-турок Эрдем Оскар, который умер в январе. Представитель его компании заявил, что отель не продавали, а украинский президент не числился среди акционеров.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский в течение нескольких лет выводил деньги за рубеж, чтобы обеспечить себе побег. По его информации, Великобритания дала политику определенные гарантии.

Владимир Зеленский Кипр Отели Бизнес

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