Россию обвинили в захвате европейского рынка удобрений

Авторы статьи пояснили, что для производства удобрений требуется природный газ, стоимость которого в Германии за последние несколько лет значительно выросла.

Высокие цены на энергоноситель привели к сокращению выпуска необходимых сельскому хозяйства веществ. В результате объем урожая сократился, а цены на продукты питания выросли.

Сейчас европейские рынки заполнены дешевыми удобрениями, которые продолжили поступать из России. Местных производителей такая ситуация не устроила.

Промышленники заявили, что зависимость европейского сельского хозяйства от российских удобрений ставит под угрозу продовольственную безопасность всего Евросоюза.

Об угрозе для европейского рынка удобрений со стороны импорта из России депутаты бундестага говорили еще в декабре прошлого года. Они выступили с инициативой введения ограничений на поставки и призвали усилить работу над созданием собственных заводов по переработке. Только за первые шесть месяце прошлого года Россия увеличила объемы поставок удобрений в Германию более чем в три раза.