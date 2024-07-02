02 июля 2024, 19:11

Россию обвинили в захвате европейского рынка удобрений

РИА «Новости»
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Огромные объемы поступающих из России недорогих удобрений поставили под угрозу закрытия немецкие производства этой продукции и сделали полностью зависимыми от импортных поставок европейских фермеров. На это указали в материале журнала Der Spiegel.

Авторы статьи пояснили, что для производства удобрений требуется природный газ, стоимость которого в Германии за последние несколько лет значительно выросла.

Высокие цены на энергоноситель привели к сокращению выпуска необходимых сельскому хозяйства веществ. В результате объем урожая сократился, а цены на продукты питания выросли.

Сейчас европейские рынки заполнены дешевыми удобрениями, которые продолжили поступать из России. Местных производителей такая ситуация не устроила.

Промышленники заявили, что зависимость европейского сельского хозяйства от российских удобрений ставит под угрозу продовольственную безопасность всего Евросоюза.

Об угрозе для европейского рынка удобрений со стороны импорта из России депутаты бундестага говорили еще в декабре прошлого года. Они выступили с инициативой введения ограничений на поставки и призвали усилить работу над созданием собственных заводов по переработке. Только за первые шесть месяце прошлого года Россия увеличила объемы поставок удобрений в Германию более чем в три раза.

Германия Сельское хозяйство Россия Евросоюз Удобрения
02 июля 2024, 18:37
Почти 200 кандидатов снялись со второго тура выборов во Франции
Global Look Press
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Представители левых сил сняли свои кандидатуры со второго тура парламентских выборов во Франции. Из предвыборной гонки вышли 195 человек, сообщила газета Le Monde.

Первый тур завершился победой правого движения «Национальное объединение». Чтобы саботировать его победу во втором туре, представители других партий и коалиций начали отзывать свои кандидатуры. К полудню это сделали 195 политиков, в том числе 124 левых и 69 представителей президентского лагеря.

Срок подачи заявок стек 2 июля в 18:00. Для реализации задумки не хватало еще 104 отказников.

На выборах 2024 года насчитали 306 треугольников и три четырехугольника, при которых в одном округе схлестнулись бы представители трех или четырех партий. Отказ от участия в выборах людей, занявших третье место, позволит передать их голоса получившим второе место кандидатам и заблокировать правых.

«Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре набрало 33,4% голосов. Политолог Норат Аджамян допустил проведение досрочных президентских выборов.

Франция Выборы
02 июля 2024, 18:18
Более ста человек погибли во время давки в индийском штате Уттар-Прадеш
Global Look Press
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По меньшей мере 107 человек, большинство из них — женщины, погибли во время давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

По меньшей мере 107 человек, большинство из них - женщины, погибли во время давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщило издание Hindustan Times со ссылкой на местную полицию.

Давка началась на выходе из палатки, где выступал проповедник. По предварительной версии, посетители почувствовали себя плохо из-за жаркой и влажной погоды. После окончания выступления они захотели как можно быстрее выйти на свежий воздух, что и привело к давке.

«Не было другого пути выбраться, и люди падали друг на друга», - рассказала пострадавшая.

Ситуацию, по ее словам, усугубили мотоциклы, припаркованные у палатки и не позволявшие выйти.

Главный министр штата пообещал выплатить по 200 тысяч рупий семьям погибших и по 50 тысяч - пострадавшим.

В Саудовской Аравии из-за жары погибли более тысячи верующих. Среди них были россияне.

Индия
02 июля 2024, 18:02
В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам Евросоюза
РИА «Новости»
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Международный союз электросвязи ООН сообщил о серии помех в работе спутниковых систем в Европе и на Украине и обвинил в них Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на коммюнике.

Франция, Нидерланды, Швеция, Люксембург и Украина жаловались на перебои в спутниковом вещании в течение последних нескольких месяцев. Они утверждали, что помехи не только прерывали работу телеканалов, но и создавали опасность для движения самолетов в небе.

По утверждению МСЭ, помехи исходили от наземных станций, расположенных «в районе Москвы, Калининграда и Павловки». Союз также заявил, что запрашивал комментарий у российских властей, однако не получил ответа.

В своем коммюнике МСЭ призвал Россию «прекратить умышленные вредоносные помехи» и присоединиться к расследованию.

Ранее МИД Финляндии обвинял Россию в сбоях в работе GPS в районе Финского залива.

Россия Евросоюз ООН
02 июля 2024, 17:04
Непогода в Техасе стала угрозой для новых истребителей F-35
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Находящимся на открытой взлетно-посадочной полосе аэродрома в Техасе истребители F-35 получат сильные повреждения от надвигающейся на штат бури. Об этом со ссылкой на заявление Агентства по управлению оборонными контрактами Пентагона сообщило агентство Bloomberg.

Журналисты напомнили, что самолеты ожидают обновления программного обеспечения в техасском городе Форт-Уэрт. Точных сроков установки новой программы никто не знает. Если буря повредит истребители, то на их ремонт потребуются дополнительные средства.

«Американские налогоплательщики, возможно, заплатят дополнительные миллионы долларов за ремонт, если истребители F-35 получат существенные повреждения от непогоды, ожидая на летном поле в Техасе долго откладываемого обновления ПО», - подчеркнули авторы материала.

По данным агентства, общая сумма, потраченная на разработку, производство и техническое обслуживание F-35, уже превысила 1,8 триллиона долларов, что сделало истребитель самой дорогой системой вооружения в истории.

Прогноз синоптиков утешением тоже не стал. Они напомнили, что летом в Техасе бушуют ураганы с порывами ветра до 27 метров в секунду, которые сопровождаются крупным градом, способным повредить обшивку истребителей.

О начале серийного производство F-35A Lightning II заместитель министра обороны США Уильям Лапланте объявил в конце марта этого года. Журналисты напомнили, что на разработку нового самолета-невидимки у компании Lockheed Martin ушло 22 года, а выпуск наладили только после объявления о сокращении закупок для военно-воздушного флота США.

США Истребители Погода F-35

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