01 марта 2024, 14:36

Россию обвинили в распространении слухов о присоединении Приднестровья

РИА «Новости»
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Сообщения о присоединении непризнанной Приднестровской Молдавской Республики начались с подачи России. С таким заявлением выступила президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV.

Она пояснила, что таким образом страну пытались запугать в преддверии президентских выборов. По мнению Санду, Россия якобы планировала смену власти в Молдавии и возвращения на пост главы государства подконтрольных коррупционеров.

«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», - заявила президент Молдавии.

РИА «Новости» обратило внимание, что информацию о том, что депутаты Приднестровья на прошедшем съезде намерены обратиться к России с просьбой о присоединения, распространяли молдавские СМИ, получающие финансирование из Румынии.

Доктор политических наук и профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в комментарии «360» заявила, что за вбросом о присоединении Приднестровья к России стоял местный политик - называющий себя оппозиционером Геннадий Чорба.

По открытым данным, до 2015 года он занимал пост начальника Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровья. В 2020 году его арестовали по уголовному делу за критику власти непризнанной республики.

Приднестровские депутаты по итогам проведенного съезда приняли декларацию с обращением к России , ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного креста с просьбой оказать давление на Молдавию, которая организовала в регионе экономическую блокаду, чем спровоцировала гуманитатный кризис.

Молдавия Международные отношения Россия Приднестровье
01 марта 2024, 14:40
Кремль не пытался «обратить в свою веру» журналиста Карлсона
РИА «Новости»
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Никто в России не пытался обратить в свою веру американского журналиста Такера Карлсона, который взял интервью у президента Владимира Путина. Об этом в ходе традиционного брифинга для журналистов заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Карлсон - американец, у него другое мировоззрение. Журналист со многими вещами, которые свойственны России, не согласен.

«Но факт, что он брал интервью у Путина, естественно, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру», - подчеркнул Песков.

Он добавил, что ни у кого не было таких планов. Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал слова Карлсона о том, что денацификация - это ребячество.

При этом Песков указал на желание журналиста слушать и доносить до своей аудитории разные позиции, даже если он с ними не согласен. И именно этим он отличается от своих коллег, подытожил пресс-секретарь Владимира Путина.

Глава государства во время интервью Карлсону много говорил об истории российской государственности, а также передал ему документы , связанные вхождением украинских земель в состав Московского царства.

Кремль Дмитрий Песков Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
01 марта 2024, 14:12
Симоньян раскрыла имена офицеров бундесвера, которые обсуждали удары по Крымскому мосту
РИА «Новости»
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале раскрыла имена немецких офицеров бундесвера, которые обсуждали планы по атаке на Крымский мост. Также журналист предоставила расшифровку аудиозаписи, которая оказалась в ее распоряжении.

По ее словам, разговор немецких офицеров состоялся 19 февраля 2024 года. Беседу вели начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Один из них заявил, что в бундесвере активно занимаются вопросом уничтожения Крымского моста.

«К сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», - процитировала разговор офицеров Симоньян.

Она подчеркнула, что в Германии пока не ответили на найденное ей аудио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов добиться комментария ее немецкой коллеги Анналены Бербок по этому поводу. Пресс-служба Минобороны Германии отказалась комментировать информацию о предполагаемых переговорах офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту.

Крымский мост
01 марта 2024, 14:09
Более 10 человек пострадали при пожаре в элитном районе Лондона
Global Look Press
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Минимум 11 человек пострадали при пожаре в одном из домов элитного района Лондона Южный Кенсингтон. Об этом сообщили в пожарной службы столицы Великобритании в социальной сети X (бывший Twitter).

«Порядка 11 человек получили медицинскую помощь после отравления дымом, они госпитализированы», - уточнили в ведомстве.

Около 130 человек эвакуировали. Тушили возгорание 15 спецмашин и около 100 пожарных. По словам начальника пожарной части, огонь вспыхнул на нижнем этаже дома. Затем пожар распространился по всей постройке, охватив даже крышу.

Огнеборцам пришлось использовать лестницы, чтобы эвакуировать пятерых человек из горящего дома. Что послужило причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Еще один пожар произошел в ресторане в бангладешской столице Дакке. В результате возгорания, по предварительным данным, погибли около 43 человек. Еще 12 получили травмы.

Лондон Великобритания Пожары
01 марта 2024, 13:20
Песков отметил реакцию Запада на послание Путина Федеральному собранию
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин не проводил телефонных разговоров с зарубежными партнерами после послания Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он обратил внимание, что Запад не оставил без внимания событие 29 февраля, сообщило РИА «Новости».

«Реакции на послание Путина парламенту со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами не было», - сказал представитель Кремля.

Президент озвучил послание Федеральному собранию днем 29 февраля. Оно стало самым продолжительным в истории и заняло два часа и шесть минут.

Глава государства осветил положение дел в стране , указав на главные приоритеты в развитии, среди которых были поддержка многодетных семей, снижения уровня бедности, изменения в системе налогообложения, развитие спутниковой группировки для покрытия интернетом всей территории страны, развитие новых технологий и ИИ, транспортной сферы и многие другие вопросы.

Отдельное внимание Путин уделил бойцам СВО, назвав военных и тружеников настоящей элитой страны. Затронул глава государства и отдельные аспекты отношений России с США и другими странами.

Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024

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