Россию обвинили в распространении слухов о присоединении Приднестровья

Она пояснила, что таким образом страну пытались запугать в преддверии президентских выборов. По мнению Санду, Россия якобы планировала смену власти в Молдавии и возвращения на пост главы государства подконтрольных коррупционеров.

«Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов», - заявила президент Молдавии.

РИА «Новости» обратило внимание, что информацию о том, что депутаты Приднестровья на прошедшем съезде намерены обратиться к России с просьбой о присоединения, распространяли молдавские СМИ, получающие финансирование из Румынии.

Доктор политических наук и профессор РАНХиГС Наталья Харитонова в комментарии «360» заявила, что за вбросом о присоединении Приднестровья к России стоял местный политик - называющий себя оппозиционером Геннадий Чорба.

По открытым данным, до 2015 года он занимал пост начальника Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровья. В 2020 году его арестовали по уголовному делу за критику власти непризнанной республики.

Приднестровские депутаты по итогам проведенного съезда приняли декларацию с обращением к России , ООН, ОБСЕ, Европарламенту, Межпарламентской ассамблее СНГ и Международному комитету Красного креста с просьбой оказать давление на Молдавию, которая организовала в регионе экономическую блокаду, чем спровоцировала гуманитатный кризис.