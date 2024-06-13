«Информированный американский чиновник сообщил мне, что представители России изначально планировались в качестве гостей празднования, но „по настоянию“ администрации президента США Джо Байдена приглашение было отменено», - сказал он.

Херш выразил недоумение из-за этой ситуации. Он отметил, что смерть 20 миллионов русских мужчин и женщин во Второй мировой войне была очень весомым поводом для предоставления места российским представителям на памятных мероприятиях.

Ранее лидер французской правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур напомнил, что именно советские воины победили гитлеровскую армию. Американцы смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу только после победы русских. Он призвал не забывать о вкладе России.