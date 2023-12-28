Россию назвали способной ответить на расширение территории США в Арктике

«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску - прим. ред.), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет», - сказано в материале.

По мнению журналистов, переброска более 100 истребителей поколения F-22 и F-35 на Аляску стала самым заметным признаком приоритетного внимания к региону.

При этом ВС РФ имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси. Там развернуты системы противовоздушной обороны С-400 и высокоспециализированные варианты зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор» и «Панцирь», которые имеют отличную адаптацию под эти регионы.

В издании отметили, что ВС РФ испытали систему С-500 в декабре позапрошлого года. Вероятно, Арктика будет одной из основных территорий, где Россия развернет такие средства ПВО.

Ранее профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер призвал США отозвать свои претензии к расширению континентального шельфа в Арктике. Он напомнил, что Америка не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву.