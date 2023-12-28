28 декабря 2023, 22:40

Россию назвали способной ответить на расширение территории США в Арктике

РИА «Новости»
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Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску - прим. ред.), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет», - сказано в материале.

По мнению журналистов, переброска более 100 истребителей поколения F-22 и F-35 на Аляску стала самым заметным признаком приоритетного внимания к региону.

При этом ВС РФ имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси. Там развернуты системы противовоздушной обороны С-400 и высокоспециализированные варианты зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор» и «Панцирь», которые имеют отличную адаптацию под эти регионы.

В издании отметили, что ВС РФ испытали систему С-500 в декабре позапрошлого года. Вероятно, Арктика будет одной из основных территорий, где Россия развернет такие средства ПВО.

Ранее профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер призвал США отозвать свои претензии к расширению континентального шельфа в Арктике. Он напомнил, что Америка не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву.

США Россия Арктика
28 декабря 2023, 23:12
Нидерланды начали готовиться к возможной войне с Россией
Freepik
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Нидерландам необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией, для этого необходимо набирать ежегодно по несколько тысяч добровольцев. Такое заявление сделал главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен в интервью газете De Telegraaf.

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», - уверен Вийнен.

Чиновник считает, что Нидерланды должны серьезно готовиться к военному противостоянию с Россией.

Ранее глава правительства Нидерландов Марк Рютте лично пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить первую партию из 18 истребителей F-16. Перед отправкой нужно соблюсти ряд критериев, которые касаются «требований к персоналу и инфраструктуре», отметил премьер-министр.

Войны Россия Армия Нидерланды
28 декабря 2023, 20:34
Минздрав сектора Газа подсчитал раненых и убитых с начала октября
РИА «Новости»
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Количество погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев. Такие данные привела газета Ar-Rai со ссылкой на представителя Минздрава палестинского анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 320 человек, 55 603 получили ранения», - привело издание слова представителя Минздрава.

По данным министерства, за последние сутки от израильских атак по жилым домам в секторе Газа погибли 210 человек, ранены 360 палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул условия для прекращения военных действий в Газе. Конфликт закончится после демилитаризации анклава, уничтожения палестинского движения ХАМАС и дерадикализации населения, отметил он.

Израиль Военные Минздрав Палестина
28 декабря 2023, 19:53
Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной
Unsplash
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Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар запретил все связанные с Новым годом празднования. Он принял такое решение в знак солидарности с Палестиной, сообщил телеканал Geo.

Глава правительства обратился к населению и попросил соблюдать простоту с рассветом Нового года.

«Пакистанский народ находится в печальном состоянии», - добавил Анваар-уль-Хак Какар.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября после массированного обстрела израильских территорий со стороны движения ХАМАС из сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в палестинском анклаве.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ в скором времени приступит к углублению наземной операции в секторе Газа. Битва на территории анклава будет долгой, предупредил глава правительства.

Израиль Пакистан Новый год Конфликт Израиля и Палестины Палестина
28 декабря 2023, 19:31
«Газпром» заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе
Pxhere
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В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании, посвященном подведению предварительных итогов года.

«Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов. Такого в истории еще не было никогда. Во многих европейских странах это фактически уже привело к деиндустриализации», - подчеркнул он.

При этом в мире рост спроса на голубое топливо продолжится, заявил Миллер со ссылкой на мнение экспертов. В течение 25 лет он увеличится на 43%, и Россия к этому готова. Государство развивает сотрудничество с теми странами, которые заинтересованы в надежном энергоснабжении, подчеркнул глава «Газпрома».

Он также подчеркнул, что Россия добилась значительных успехов в газовом секторе и почти достигла суверенитета. «Газпром» всегда ставил перед собой сложные задачи, заявил Миллер.

В Европе впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер на совещании , посвященном подведению предварительных итогов года.

Газ Европа Россия Газпром

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