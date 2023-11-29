Россию исключили из исполнительного совета Организации по запрещению химоружия
Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год. Об этом свидетельствуют результаты голосования, сообщило РИА «Новости».
Сессия Конференции государств - участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря. По результатам голосования, которые озвучили 29 ноября, 21 страну избрали для вступления в исполнительный совет организации.
Среди восточноевропейской группы в состав вошли Литва, Польша и Украина.
В июле 2023 года генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что все оставшееся в мире химическое оружие уничтожили. После этого глава организации поздравил все государства-участники, в том числе Соединенные Штаты, с этим крупным достижением международного сообщества.
При этом несколько дней назад глава российской делегации на сессии в ОЗХО Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, сообщил RT.