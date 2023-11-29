Россию исключили из исполнительного совета Организации по запрещению химоружия

Сессия Конференции государств - участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря. По результатам голосования, которые озвучили 29 ноября, 21 страну избрали для вступления в исполнительный совет организации.

Среди восточноевропейской группы в состав вошли Литва, Польша и Украина.

В июле 2023 года генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас сообщил, что все оставшееся в мире химическое оружие уничтожили. После этого глава организации поздравил все государства-участники, в том числе Соединенные Штаты, с этим крупным достижением международного сообщества.

При этом несколько дней назад глава российской делегации на сессии в ОЗХО Кирилл Лысогорский заявил, что у России есть доказательства участия США в поставках на Украину токсичных химикатов, сообщил RT.