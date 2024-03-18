18 марта 2024, 18:11

Россию и США призвали вернуться к переговорам по ДСНВ-3

РИА «Новости»
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США вернуться к переговорам по исполнению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он выступил на заседании Совета безопасности организации, сообщило РИА «Новости».

Стороны должны договориться о соглашении, которое придет на смену документу, отметил генсек ООН.

«Нам необходимо сокращение количества ядерного оружия. Возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов - Соединенные Штаты и Российская Федерация», - подчеркнул Гутерриш.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал решение России о приостановке участия в ДНСВ-3. По его словам, взаимодействие РФ и Соединенных Штатов является «жизненно важным».

США использовали договор для одностороннего ядерного разоружения России, считает политолог Алексей Ярошенко. Соглашение было нужно для обмана российской стороны, подчеркнул эксперт в беседе с «360».

США Россия Переговоры Оружие ООН
18 марта 2024, 18:21
Фрагмент 1800-летней статуи откопали в Британии при строительстве парковки
Pxhere
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Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo, части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.

Мраморную голову женщины нашли во время строительства автостоянки в Великобритании. Как сообщило издание Yahoo , части загадочной скульптуры, предположительно, 1800 лет.

«На строительной площадке была обнаружена римская статуя, возраст которой, как полагают, составляет 1800 лет», - написали авторы материала.

Изваяние нашел водитель экскаватора Грег Кроули, который работал в Стамфорде. Он «заметил лицо» на предмете, похожем на камень. Мраморная голова оказалась частью древней статуи.

«Две недели спустя был найден мраморный бюст», - добавили журналисты.

Пока неизвестно, сколько времени изваяние провело под землей. О загадочной находке сообщили в Британский музей.

Ранее в Египте во время раскопок специалисты нашли верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Она была продолжением статуи, обнаруженной археологами в 1930 году.

Великобритания Египет Музеи Строительство Женщины Водители
18 марта 2024, 17:50
Санду отказалась назначать Гуцул членом правительства
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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия», политик не хочет спешить.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия» , политик не хочет спешить.

«Не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства», - сказала Санду.

Президент добавила, что Гуцул «работает на преступную группировку „Шор“, а не на жителей автономии». Коме того, по словам Санду, глава Гагаузии делает заявления против собственного государства.

Сама Гуцул ранее предупреждала о возможных провокациях против нее после ее визита в Россию, писал RT. С президентом Владимиром Путиным глава Гагаузской автономии обсуждала региональные проблемы.

В частности, Гуцул обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать голубе топливо от «Газпрома» по льготному тарифу. Она рассчитывает на расширение сотрудничества со страной.

Топливо Молдавия Россия Владимир Путин Газпром
18 марта 2024, 17:40
Должность Путина не будут указывать в немецких официальных документах
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МИД Германии после выборов в России, как и раньше, не будет указывать должность ее президента Владимира Путина в официальных документах. Об этом на брифинге заявил представитель ведомства Себастиан Фишер.

Он ответил на вопрос журналиста, как теперь станут обозначать Путина в документах.

«Так, как мы это и в прошлом делали, - как „Путина“», - процитировало Фишера РИА «Новости».

Официальный представитель МИД ФРГ добавил, что не помнит, чтобы министерство в последнее время делало какие бы то ни было обозначения перед фамилией российского лидера. При этом на сайте ведомства Путин указан все-таки как президент.

Германия не признала легитимность президентских выборов в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ намерены сделать систему выборов действительно демократичной.

Немецкие власти сами же пытались вмешаться в российские выборы через НПО и СМИ.

Германия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 17:40
«Острые фобии». Захарова объяснила отказ МИД ФРГ указывать должность Путина
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Отказ МИД Германии указывать должность президента России Владимира Путина в официальных документах объясняется острой фобией. Таким предположением поделилась представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Она напомнила: ее коллега из ФРГ заявил, что якобы министерство в последнее время не ставило перед фамилией Путина какие-либо обозначения. Дипломат провела параллель со сказкой Редьярда Киплинга «Маугли».

«Красным Цветком Багира называл огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо. Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1, - провалы в памяти и острые фобии», - написала Захарова.

Перед этим она ответила на заявления Германии о незаконности выборов президента в России. Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ планируют сделать избирательную систему по-настоящему демократичной.

В Германии сообщили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах.

Германия Мария Захарова Владимир Путин

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