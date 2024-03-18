Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия», политик не хочет спешить.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что пока не подпишет указ о назначении главы Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства. Как сообщили «Известия» , политик не хочет спешить.

«Не буду спешить с подписанием указа о назначении Гуцул членом правительства», - сказала Санду.

Президент добавила, что Гуцул «работает на преступную группировку „Шор“, а не на жителей автономии». Коме того, по словам Санду, глава Гагаузии делает заявления против собственного государства.

Сама Гуцул ранее предупреждала о возможных провокациях против нее после ее визита в Россию, писал RT. С президентом Владимиром Путиным глава Гагаузской автономии обсуждала региональные проблемы.

В частности, Гуцул обратилась к руководству России, чтобы жители автономии могли получать голубе топливо от «Газпрома» по льготному тарифу. Она рассчитывает на расширение сотрудничества со страной.