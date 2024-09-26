26 сентября 2024, 20:47

Россию и США призвали сократить ядерные арсеналы

Pxhere
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Россия и Соединенные Штаты должны начать процессы сокращения ядерных арсеналов. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его процитировало РИА «Новости».

«Я призываю Россию и США вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов. Другие государства, обладающие ядерным оружием, должны последовать этому примеру», - отметил генсек ООН.

По словам Гутерриша, разоружение и нераспространение ядерного оружия являются двумя сторонами одной медали. Он добавил, что ядерное оружие представляет для человечества «огромные экзистенциальные риски», но мир не приблизился к его уничтожению.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее назвал безответственными изменения в ядерной доктрине России. Президент Владимир Путин накануне объявил о внесении изменений в документы о политике ядерного сдерживания.

Ядерное оружие США Россия ООН
26 сентября 2024, 21:19
Страны G20 договорились о реформе ООН и ВТО
РИА «Новости»
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Министры иностранных дел стран G20 по итогам встречи на саммите Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение под названием «Призыв к действию по реформе глобального управления». Он предусматривает перестройку Организации объединенных наций и Всемирной торговой организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бразилии, председательствующей в G20.

Министры иностранных дел стран G20 по итогам встречи на саммите Генеральной Ассамблеи ООН подписали соглашение под названием «Призыв к действию по реформе глобального управления». Он предусматривает перестройку Организации объединенных наций и Всемирной торговой организации. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бразилии , председательствующей в G20.

В своем заявлении министры отметили, что стоящие перед миром проблемы возможно преодолеть только с помощью многосторонних решений, направленных на укрепление глобального управления.

Реформа ООН предусматривает усиление роли Генеральной Ассамблеи, как главного совещательного, политического, и представительского органа, который займется вопросами по поддержанию международного мира и безопасности через взаимодействие с Советом Безопасности.

Сам Совбез расширят до 10 постоянных участников и включат туда представителей стран Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Карибского бассейна. Участники встречи подчеркнули, что весь процесс реформ должен завершиться в 2025 году, когда ООН исполнится 80 лет.

Для реформы ВТО министры заявили, что организации необходимо выстроить новую открытую и многостороннюю систему, чтобы торговля и инвестиции стали двигателем роста и процветания всех стран-участниц. Для этого необходимо сделать работу организации прозрачной и поменять систему урегулирования споров.

Кроме того, авторы заявили о необходимости создания новой международной финансовой системы для оказания помощи бедным странам и решения проблем с изменением климата.

В июне этого года президент России Владимир Путин заявил, что реформа Совета Безопасности ООН назрела давно, но для этого решения требуется консенсус. Он подчеркнул, что кулуарные договоренности стран участниц ничего хорошего для мира не принесут. Глава государства напомнил, что после создания Совета Безопасности прошло много лет и обстановка сильно изменилась, поэтому реформа необходима, но на нее должны согласиться все.

Бразилия G20 ООН
26 сентября 2024, 21:16
Зеленский отказался ехать в имение Трампа и потребовал встречи на нейтральной территории
РИА «Новости»
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Делегация Украины во время визита в США намеренно не поехала на встречу с республиканцем Дональдом Трампом из-за предвыборной кампании. Она опасалась, что американцы воспримут это как жест поддержки, сообщил журнал Time.

Украинское правительство с лета старалось наладить отношения с Трампом, встречаясь с высокопоставленными республиканцами и бывшими должностными лицами администрации Трампа. Например, с бывшим директором ЦРУ и госсекретарем Майком Помпео. В сентябре, во время визита в США на Генассамблею ООН Зеленский планировал пообщаться лично с Трампом. Об этом журналу сообщили два чиновника, близкие к президенту Украины. Однако переговоры не состоялись.

«Команды обсуждали идею встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Но украинцы отложили эту возможность, поскольку это можно было бы расценить как поддержку кампании Трампа», - сообщил автор статьи.

Вместо этого украинцы попросили о встрече на нейтральной территории, например, на совместном интервью на телевидении. По словам одного из украинских чиновников, этот вариант обсуждался вплоть до приезда президента в США. Однако первое же публичное мероприятие Зеленского сорвало планы - он посетил оружейный завод в Скрантоне , где родился и вырос давний соперник Трампа, демократ Джо Байден.

Поездка президента Украины на завод в Пенсильвании стала поводом для расследования. Комитет по надзору конгресса США потребовал проверить расходы на это мероприятие.

Владимир Зеленский Дипломатия Международные отношения Дональд Трамп Выборы президента США
26 сентября 2024, 19:14
В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело с избиением ребенка в ташкентской школе
РИА «Новости»
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России нужно заниматься своими внутренними делами и не заботиться о чужих. Об этом вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров написал в Telegram-канале, комментируя дело учительницы, избившей школьника в Ташкенте за использование русского языка.

«Было бы правильным, если бы они занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших», - заявил он.

Парламентарий отметил, что право ребенка нарушили в узбекистанской школе и в отношении гражданина республики. В связи с этим принимаются меры на основании законов Узбекистана. По мнению Кадирова, реакция российской стороны является попыткой «поднять шум на пустом месте».

Представитель МИД России Мария Захарова ранее потребовала дать правовую оценку случаю в ташкентской школе.

В интернет появился ролик, на котором учительница набросилась на ребенка с кулаками за просьбу вести урок русского языка не на узбекском. Родители мальчика обратились в полицию.

России нужно заниматься своими внутренними делами и не заботиться о чужих. Об этом вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров написал в Telegram-канале , комментируя дело учительницы, избившей школьника в Ташкенте за использование русского языка.

Дети Школы Русский язык Законы Мария Захарова Россия Узбекистан
26 сентября 2024, 19:01
«Это безответственно». США резко ответили на обновление ядерной доктрины России
РИА «Новости»
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Изменения в ядерной доктрине России, о которых заявил президент РФ Владимир Путин, являются безответственным шагом. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова привело агентство Reuters.

По мнению Блинкена, такое решение безответственно и несвоевременно, особенно на фоне проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что в кулуарах мировые лидеры обсуждают глобальные кризисы.

«Сейчас особенно важно осудить это решение, когда весь мир собрался и говорит о необходимости большего разоружения и нераспространения», - отметил госсекретарь США.

Путин объявил о внесении изменений в документы о политике ядерного сдерживания в минувшую среду, 25 сентября. Он подчеркнул, что Россия оставит за собой право на применение ядерного оружия при получении данных о массированной атаке средств воздушно-космического нападения.

Ядерное оружие США Россия Владимир Путин Генассамблея ООН

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