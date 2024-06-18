18 июня 2024, 07:39

Россию и КНДР призвали объединиться и отразить любые угрозы

РИА «Новости»
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Объединив усилия, Россия и КНДР смогут ответить на любую угрозу и обеспечить своим народам мирное существование. Об этом заявила северокорейская газета «Нодон Синмун».

Жителям страны объявили о предстоящем визите российского президента Владимира Путина. Его приезд, по словам автора статьи, имеет большое значение для развития дружественных отношений между странами и их выхода на новый, более высокий уровень.

«Победы и достижения, достигнутые двумя странами, показывают, что, ценя и постоянно укрепляя традиции дружбы и единства, мы можем отразить любую агрессию и амбиции господства, и гарантировать мирную жизнь и развитие народов наших стран», - заявил журналист.

Враждебные силы, по словам журналиста, постоянно повышают уровень угроз и шантажа, пытаясь посягнуть на интересы национальной безопасности и развития России и КНДР. Автор статьи призвал народы и военных двух стран работать вместе, чтобы защитить суверенитет, обеспечить мир и безопасность в регионе.

Путин посетит КНДР 18 июня. Перед визитом в газете «Нодон синмун» опубликовали статью президента о ситуации на Украине и геополитических вызовах.

Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Армия
18 июня 2024, 05:51
Просчет Зеленского в Швейцарии раскрыли на Западе
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой стран БРИКС. В итоге из-за этого ему придется пойти на уступки в конфликте с Россией, заявило издание Bloomberg.

«Эта мягкая поддержка [России странами БРИКС] может надавить на Зеленского и вынудить его пойти на уступки», - отметили авторы статьи.

Они добавили, что государства за пределами Запада уже неоднократно говорили о бессмысленности форумов без участия России. Несмотря на ожидания украинских властей, РФ все еще не находится в изоляции и обладает широкой поддержкой за пределами стран Запада. При этом союзники Украины оказались больше вовлечены в собственные проблемы и не посвятили саммиту в Швейцарии все свое внимание.

В публикации напомнили, что президент США Джо Байден не стал приезжать на конференцию по Украине, а лидер Франции и канцлер Германии уехали с саммита досрочно.

Северная Корея Международные отношения Россия КНДР Армия
18 июня 2024, 05:12
Сотрудница McDonald’s открыла стрельбу по людям в США
Unsplash
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Сотрудница McDonald’s устроила стрельбу из-за спора с одним из посетителей ресторана быстрого питания. Девушку уже задержали, сообщил телеканал Fox News.

По информации журналистов, все произошло в ночь на пятницу, 14 июня, в городе Лейкленд, штат Флорида. Там Чессиди Гарднер поспорила с одним из гостей заведения, который хотел сделать заказ через окошко для автомобилей. В какой-то момент 22-летняя девушка бросила в уходящих посетителей напиток.

«Двое клиентов вышли из машины и открыли окно, чтобы бросить напитки в Гарднер в ответ. К тому времени, сотрудница уже вооружилась пистолетом», - заявили в полиции.

Девушка вышла с оружием на улицу, где начала стрелять по автомобилю. Согласно данным правоохранителей, она попала по обидчикам как минимум один раз. Гарднер обвинили в нападении и арестовали.

Сотрудница McDonald’s устроила стрельбу из-за спора с одним из посетителей ресторана быстрого питания. Девушку уже задержали, сообщил телеканал Fox News.

США Стрельба Оружие
18 июня 2024, 04:44
В Евросоюзе не смогли договориться о кандидатах на ключевые должности
РИА «Новости»
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Лидеры стран Евросоюза пока не смогли договориться о том, кто станет главой Еврокомиссии. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас состоялась дискуссия, я считаю, мы движемся в правильном направлении. Но у нас пока нет договоренности», - сказал он по итогам неформальной встречи.

Там главы государств обсуждали стратегическую повестку на пять лет, а также кандидатов на ключевые посты.

Главным кандидатом на пост главы ЕК считается действующий председатель Урсула фон дер Ляйен. Ее фракция Европейская народная партия победила на выборах в Европарламент, получив 135 мандатов. Но не всем в Европе нравится эта кандидатура.

Политолог Геннадий Подлесный рассказал 360.ru, что в Евросоюзе идет противостояние между главами ЕК и Евросовета. По его словам, глава Евросовета Шарль Мишель предложил исключить Урсулу фон дер Ляйен из списка участников неформального ужина, на котором будут обсуждаться кандидаты на ключевые посты. Эксперт пояснил, что конфликт начался из-за того, что Урсула фон дер Ляйен перестала согласовывать свои действия с ЕС, хотя это противоречит Уставу и традициям Евросоюза.

Еврокомиссия Европа Евросоюз Европарламент Урсула фон дер Ляйен Выборы
18 июня 2024, 04:03
Минфин США уведомил РФ о приостановке соглашения об избежании двойного налога
Freepik
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Минфин США уведомил Россию о приостановке соглашения от 1992 года об избежании двойного налогообложения. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Соединенные Штаты направили Российской Федерации официальное уведомление, подтверждающее приостановление действия пункта 4 статьи 1 и статей 5-21 и 23 Конвенции между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении коррупции», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, приостановка вступит в силу 16 августа 2024 года. Продолжаться она будет до тех пор, пока власти двух стран не примут другое решение. В Минфине США добавили, что решение о приостановке было принято в ответ на аналогичные шаги России в августе прошлого года.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон об отказе России исполнять некоторые положения международных договоров о налогообложении с 38 странами.

США Законы Россия Владимир Путин

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