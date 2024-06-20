Россию и КНДР обвинили в нарушении резолюции Совбеза ООН

Южнокорейские власти, подчеркнули в дипломатическом ведомстве, пристально наблюдали за поездкой президента России Владимира Путина и всеми событиями, которые ей предшествовали.

«Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», - отметил на брифинге представитель МИД Лим Су Сок, которого процитировало РИА «Новости».

Дипломат заметил, что стороны открыто говорили о военном и техническом сотрудничестве. Он добавил, что это можно считать прямым нарушением резолюции СБ ООН.

По словам Лим Су Сока, в Южной Корее будут работать вместе с союзниками и дружественными государствами, чтобы адекватно отреагировать на любые угрожающие безопасности страны, миру и стабильности на Корейском полуострове действия.

Всесторонний анализ и оценку результатов визита Путина в КНДР, заверили в южнокорейском МИД, проведет правительство. После этого республика примет необходимые меры.

Президент России посетил Северную Корею с государственным визитом накануне. Владимир Путин и Ким Чен Ын по итогам переговоров заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.