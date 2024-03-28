28 марта 2024, 06:58

Российскую журналистку арестовали в Эстонии за нарушение санкций

Unsplash
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Журналистку Светлану Бурцеву арестовали в Эстонии за нарушение международных санкций. Живя в Таллине, она работала на российское издание, сообщила газета Eesti Ekspress.

Задержание 57-летней журналистки произошло в начале марта. Харьюский уездный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Полиция обороны подозревает ее в нарушении международных санкций. [Светлана] Бурцева, гражданка Эстонии, писала статьи и фотографировала для интернет-издания Baltnews.com», - сообщил автор статьи.

Адвокат Свен Силлар заявил, что арест журналистки нарушил принципы свободы прессы и свободу слова. Не позднее начала апреля Таллинский окружной суд примет решение о продлении ареста или освобождении Светланы Бурцевой из-под стражи.

Агентство Baltnews, судя по информации на его сайте, зарегистрировано в Москве и принадлежит МИА «Россия сегодня». Последнее попало под санкции Евросоюза.

Журналистика Санкции Россия Эстония Аресты
28 марта 2024, 06:23
Отвечавшего за подготовку ВСУ главу Еврокорпуса со скандалом сняли с должности
РИА «Новости»
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Командира Еврокорпуса польского генерала Ярослава Громадзиньского отправили в отставку. Служба военной контрразведки начала проверку в отношении него, сообщило РИА «Новости».

Ярослава Громадзиньского уволили и выслали на родину. На своем посту он отвечал в том числе за подготовку украинских военных. Служба военной контрразведки объявила, что получила об офицере некоторые сведения, из-за которых инициировала контрольное производство по проверке безопасности информации. На пост главы Еврокорпуса оперативно назначат другого военного.

«Увольнение с должности человека, за которого мы ранее поручились, - это скандал и компрометация, это удар по престижу и авторитету нашей страны. Я думаю, что обвинения, к сожалению, должны быть серьезными», - сказал экс-командир польского спецподразделения Grom Роман Полько.

Стало известно о смерти другого польского офицера - бригадного генерала армии Польши Адама Марчака. Оперативное командование заявило, что это произошло по естественным причинам. Некоторое время он служил замначальника штаба Еврокорпуса.

Отставки Евросоюз Польша Армия
28 марта 2024, 04:48
Немецкие спецслужбы не знали о подготовке теракта в Crocus City Hall — Шольц
РИА «Новости»
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.

«Нет, однако у американских спецслужб, вероятно, были сведения», - заявил он.

Он также добавил, что политика американского правительства заключается в том, что предупреждать другие страны, когда они получают подобную информацию.

Ранее «360» собрал информацию о террористах , напавших на посетителей в Crocus City Hall, а также об их пособниках. Исполнители теракта - граждане Таджикистана. Среди новых фигурантов дела - их соотечественник со своим братом, имеющие российское гражданство, а также уроженец Киргизии, у которого также имеется паспорт РФ.

Кроме того, глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что одного из участников группы в Telegram, где вербовали радикалов, совершивших теракт в Crocus City Hall, выдворят из России. За нарушение миграционного ему также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие спецслужбы не обладали информацией о планах террористов по подготовке теракта в Crocus City Hall. Об этом он заявил журналисту газеты Märkische Allgemeine Zeitung.

Германия Терроризм Россия Олаф Шольц Москва Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 03:34
Во Франции похвалили украинцев за теракт в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Французская журналистка Анн Нива прокомментировала теракт в подмосковном Crocus City Hall, восхитившись «мастерством» Украины в организации массового убийства мирных людей. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.

«Но все же следует сказать, что если это шаг со стороны украинцев, то это абсолютно мастерский ход!» - заявила она.

Нива также напомнила о том, что ранее Украина взяла на себя ответственность за убийство дочери российского философа Александра Дугина летом 2022 года. Помимо этого, ее впечатлило и то, что теракт в Красногорске «по числу жертв наиболее кровавый за 20 лет».

Также журналистка отметила, что российские власти жестко настроены по отношению к террористам, не проявляя к ним никакой терпимости.

Ранее жительница Липецка в социальных сетях объяснила свое циничное заявление о нападении террористов на Crocus City Hall, сделанное во время онлайн-стрима, тем, что она якобы на тот момент находилась в нетрезвом состоянии.

Терроризм Журналистика Европа Франция Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 03:26
США выдали России обвиняемого в истязании дочери
РИА «Новости»
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США выдали России мужчину, которого обвинили в жестоком обращении со своей дочерью в 2019 году. Его доставили в Москву, сообщила пресс-служба МВД РФ.

«В результате успешных оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставили Алексея Смирнова, находившийся в международном розыске по обвинению в истязании дочери», - указали в сообщении.

США Дети Россия Москва

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