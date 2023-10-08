Российскую ракету «Буревестник» признали неуязвимой в США
Системы противоракетной обороны бессильны против новой версии российской континентальной ракеты «Буревестник» с двигательной ядерной установкой. Об этом заявили во время эфира на канале CNN.
Об испытаниях нового «Буревестника» ранее рассказал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, крылатая ракета успешно прошла последние испытания - в ближайшее время предстоят лишь некоторые процедуры, после которых начнутся ее массовое производство и постановка на боевое дежурство.
Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн признал, что гиперзвуковые ракеты, которые «невозможно сбить», обеспечили России огромное преимущество перед США, потратившими деньги на бесполезные во время дождя истребители F-35.
«Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны», - констатировал ведущий.
Он также отметил, что «Буревестник» имеет почти неограниченную дальность полета.
Корреспондент Джил Доэрти добавила, что ракета представляют большую угрозу.