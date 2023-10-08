Российскую ракету «Буревестник» признали неуязвимой в США

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Об испытаниях нового «Буревестника» ранее рассказал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, крылатая ракета успешно прошла последние испытания - в ближайшее время предстоят лишь некоторые процедуры, после которых начнутся ее массовое производство и постановка на боевое дежурство.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн признал, что гиперзвуковые ракеты, которые «невозможно сбить», обеспечили России огромное преимущество перед США, потратившими деньги на бесполезные во время дождя истребители F-35.

«Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны», - констатировал ведущий.

Он также отметил, что «Буревестник» имеет почти неограниченную дальность полета.

Корреспондент Джил Доэрти добавила, что ракета представляют большую угрозу.