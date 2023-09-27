Российской экономике предрекли рост в два раза выше европейской
Рост экономики России по итогам 2023 года в два раза обгонит показатели Евросоюза. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«В 2023 экономический рост в России будет в два раза выше, чем в странах Еврозоны. 1,5% против 0,8%! А ведь глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр обещал нам крах экономики России!» - написал он.
Филиппо резюмировал, что вместо этого Ле Мэр обрушил саму французскую экономику.
Глава министерства финансов Антон Силуанов в августе обещал рост российской экономики на 2,5% и выше. По его словам, России удастся отыграть падение, которое произошло в 2022 году.
Кроме того, министр отметил, что инфляция в стране останется на уровне 6%. Силуанов подчеркнул, что Минфин делает все необходимое для ее снижения.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.