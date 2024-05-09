Российскому городу пригрозили нейтрализацией в США
Бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил об угрозе со стороны Калининграда в случае начала боевых действий с Россией. Об этом он рассказал в статье для Bloomberg.
«В порту Балтийск базируется большая российского флота Балтийского моря. В Калининграде находятся значительные ракетные и воздушные силы, там может находиться тактическое ядерное оружие. Калининград необходимо нейтрализовать в случае войны», - написал бывший главком.
Ставридис объяснил, что НАТО необходима нейтрализация Калининграда для того, лишить Россию контроля над Сувалкским коридором на границе Польши и Литвы.
Представитель МИД Россия Мария Захарова заявляла, что страна ответит на любые попытки ограничить проход отечественных судов через Балтийские проливы.
Сенатор Константин Косачев называл сумасбродной идею ограничить доступ России к Калининграду.