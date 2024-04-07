Российского туриста нашли мертвым в Анталье

Сотрудники гостиницы нашли тело 40-летнего мужчины в его номере. Работников обеспокоил тот факт, что мужчина долго не выходил из комнаты.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть туриста. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В январе житель Екатеринбурга впал в кому на курорте в Хургаде. Мужчина выпал с балкона отеля и получил травму головы. Перед несчастным случаем он находился в трезвом состоянии. Дочь пострадавшего предположила, что мужчина упал, так как облокотился на слишком низкие перила.