17 марта 2024, 16:26

Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за заявления о золоте

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

МИД Румынии 17 марта вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за обращения посольства к «горячим головам» с требованием забыть о мечте вернуть румынское золото, вывезенное во время Первой мировой войны на хранение. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

«Послу передали глубокое недовольство румынской стороны из-за <…> публичного сообщения посольства РФ, касающегося важных тем, берущих начало в историческом прошлом», - пояснило румынское внешнеполитическое ведомство.

Депутаты ЕП потребовали от России вернуть Румынии золотой запас и культурные ценности. Часть из них страна получила от СССР в 1935 и 1956 годы. В начале нулевых Россия и Румыния организовали комиссию по вопросам румынского золота.

В МИД России отреагировали на эти требования, объяснив их желанием румынских властей улучшить свое экономическое положение за счет другого государства. При этом в ведомстве подчеркнули, что долг самой Румынии перед Россией во много раз превышает стоимость золота.

Золото Россия МИД РФ Румыния
17 марта 2024, 15:43
Российские боксеры проголосовали на выборах президента России в Сербии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мужская и женская сборные России по боксу проголосовали на выборах президента в Сербии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование проходит в районе Нови-Белград в школе при посольстве России. После открытия участка рядом со зданием начала расти большая очередь из желающих проголосовать, многие взяли с собой детей. Перед входом установили металлодетектор.

Сборная России по боксу сейчас участвует в международном турнире в Сербии. Сегодня спортсмены прибыли к участку, чтобы отдать свой гражданский долг.

«Нам приятно проголосовать на выборах здесь, мы патриоты своей страны», - рассказал тренер мужской национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов.

Глава российского дипломатического представительства Александр Боцан-Харченко уточнил, что за первые часы на участке проголосовали свыше тысячи человек.

Ранее посольства России рассказали о высокой явке на выборы в зарубежных странах.

Сербия Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 14:04
Коктейль Молотова бросили во двор посольства России в Кишиневе
Читайте нас в: Google Новости
Мужчина перебросил через забор российского посольства в Кишиневе бутылку с зажигательной смесью. Полицейские вскоре задержали провокатора. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на молдавских правоохранителей.

Поджигателем оказался 40-летний мужчина. Другие подробности о злоумышленнике в полиции не привели. Сейчас силовики выясняют обстоятельства происшествия и мотив задержанного.

Власти Молдавии разрешили России открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента. С 08:00 он работает в Кишиневе на территории российской дипломатической миссии.

При этом молдавская сторона требовала от России отказаться от проведения голосования в Приднестровье. В МИД такое заявление восприняли негативно, назвав исполнением воли Запада, который хочет помешать выборам.

Молдавия Выборы президента — 2024
17 марта 2024, 13:03
Европа задолжала почти 60 миллиардов евро на оборону НАТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Странам — членам НАТО из Европы необходимо еще 56 миллиардов евро в год для достижения целевого показателя расходов военного блока в 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times.

По уставу альянса, входящие в него страны должны выделять по 2% ВВП на оборону, однако это требование выполняют далеко не все.

«Европейским членам НАТО еще необходимы порядка 56 миллиардов евро в год, чтобы выполнить цели альянса по обороне», - отметили авторы статьи.

Журналисты объяснили, что многие государства ЕС с самыми низкими военными расходами также имеют один из самых высоких уровней бюджетного дефицита и долга в Европе. Среди них Бельгия, Испания и Италия.

Страной с самым большим дефицитом оказалась Германия, которая потратила в прошлом году на 14 миллиардов меньше на оборону, чем это предусматривали целевые показатели.

Ранее стало известно о планах НАТО построить военно-морскую базу в Крыму.

Странам - членам НАТО из Европы необходимо еще 56 миллиардов евро в год для достижения целевого показателя расходов военного блока в 2% от ВВП. Об этом сообщила газета Financial Times.

Европа НАТО
17 марта 2024, 11:11
Коридор «Север — Юг» назвали недосягаемым для санкций Запада
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Транспортный коридор «Север — Юг», который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом сообщила газета The New York Times.

Транспортный коридор «Север - Юг», который свяжет Россию и Индию, будет недосягаем для санкций Запада. Об этом сообщила газета The New York Times.

По мнению авторов материала, главной опорой для российской экономики на протяжении столетий была торговля с Европой. После введения западных санкций страна решила расширять сотрудничество с Китаем , Индией и государствами Персидского залива.

Ключевым тут становится «южный маршрут», указала NYT. Частью его станет железная дорога протяженностью 160 километров, которая свяжет иранские города Астару и Решт, а также север Ирана и Азербайджан с российской сетью.

Это обеспечит легкий доступ к торговой столице Индии - Мумбаи, пояснили журналисты. Кроме того, такой путь имеет большое значение для роста экспорта товаров из РФ, также он будет служить дополнением для уже существующих торговых путей из России в КНР.

«Это будет непрерывная железнодорожная магистраль протяженностью почти в семь тысяч километров. И она будет недосягаема для западных санкций», - написала NYT.

Индия Санкции Россия Запад

Новости по теме