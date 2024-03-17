Российского посла вызвали в МИД Румынии из-за заявления о золоте

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Мужская и женская сборные России по боксу проголосовали на выборах президента в Сербии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование проходит в районе Нови-Белград в школе при посольстве России. После открытия участка рядом со зданием начала расти большая очередь из желающих проголосовать, многие взяли с собой детей. Перед входом установили металлодетектор.

Сборная России по боксу сейчас участвует в международном турнире в Сербии. Сегодня спортсмены прибыли к участку, чтобы отдать свой гражданский долг.

«Нам приятно проголосовать на выборах здесь, мы патриоты своей страны», - рассказал тренер мужской национальной команды России по боксу Виктор Фархутдинов.

Глава российского дипломатического представительства Александр Боцан-Харченко уточнил, что за первые часы на участке проголосовали свыше тысячи человек.

Ранее посольства России рассказали о высокой явке на выборы в зарубежных странах.