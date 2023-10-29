Российского посла вызвали в МИД Израиля из-за визита ХАМАС в Москву

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Заместитель гендиректора МИД по делам Евро-Азии Симона Гальперин разъяснила, что протест связан с отсутствием недвусмысленного и ясного осуждения ХАМАС со стороны Москвы.

«Принятие у себя лидеров ХАМАС, которые несут прямую ответственность за кровавый теракт 7 октября, захват заложников и убийство более 1400 израильтян, создает впечатление легитимации терроризма против Израиля», - заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

В четверг, 26 октября, представители палестинского движения ХАМАС прибыли в Москву с официальным визитом. Российские дипломаты обсудили с делегацией освобождение заложников и эвакуацию российских граждан из сектора Газа.

Израиль резко раскритиковал Россию за визит делегации ХАМАС. Власти ближневосточной страны потребовали немедленно выдворить представителей группировки.

«Израиль рассматривает приглашение главарей ХАМАС в Москву как недостойный шаг, который дает попутный ветер террору и легитимацию зверствам террористов ХАМАС. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов ХАМАС», - сказано в заявлении израильского МИД.