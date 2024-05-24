24 мая 2024, 15:22

Российского посла в Армении вызвали в Москву

РИА «Новости»
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Посла России в Армении Сергея Копыркина отозвали в Москву для консультаций. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций», - заявили в ведомстве.

Причину вызова дипломатического представителя не указали.

В начале марта президент России Владимир Путин в Кремле провел рабочие переговоры с армянским премьером Николом Пашиняном, эта очная встреча политиков стала первой с декабря 2023 года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признавал наличие сложностей в отношениях стран, однако призвал не преувеличивать их.

Армения отказалась от финансирования ОДКБ в 2024 году. Представитель МИД республики Ани Бадалян отмечал, что страна не возражает против обсуждения бюджета организации без ее участия.

Армения Кремль Россия
24 мая 2024, 15:15
Самолет Януковича прилетел в Белоруссию
РИА «Новости»
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Самолет бывшего президента Украины Виктора Януковича прилетел в Белоруссию. Воздушное судно прибыло в аэропорт Гомеля, сообщил местный Telegram-канал «Белорусский Гаюн».

По данным канала, Dassault Falcon 900C (RA-09617) Януковича сел в Гомеле в 12:50.

Авторы публикации отметили, что в последний раз самолет экс-президента Украины совершал посадку в Белоруссии в начале марта 2022 года.

Накануне, 23 мая, в Белоруссию с официальным визитом прибыл лидер России Владимир Путин. Рабочая поездка продлится два дня, уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В пятницу, 24 мая, в Минске также прошла встреча министра обороны РФ Андрея Белоусова и его белорусского коллеги Виктора Хренина. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество стран и вопросы по обеспечению безопасности Союзного государства.

Белоруссия
24 мая 2024, 15:01
Лимиты по потребкредитам в России ужесточили
РИА «Новости»
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Центральный банк России ужесточил количественные ограничения на выдачу займов и потребительских кредитов закредитованным россиянам в третьем квартале 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Центробанк установил макропруденциальные лимиты на третий квартал 2024 года по необеспеченным займам и кредитам Они направлены на ограничение искусственного удлинения срока кредитов и кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Эти меры помогут ограничить закредитованность граждан», - заявили в ЦБ.

На заседании в апреле Центральный банк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что в случае замедления уровня инфляции во второй половине 2024 года ЦБ может пойти на плавное снижение значения ключевой ставки.

Также в ЦБ предупреждали о резком росте числа финансовых пирамид в России в 2024 году.

Банки Россия Кредиты Центробанк
24 мая 2024, 14:22
Власти Грузии пообещали не торговать суверенитетом страны
РИА «Новости»
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Грузия не станет торговать безопасностью и суверенитетом страны. Об этом в пятницу заявила пресс-служба правящей партии в республике «Грузинская мечта» в связи с решением США ввести санкции против ряда депутатов из-за закона об иностранных агентах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что страна пересмотрит двухстороннее сотрудничество с Грузией и введет визовые ограничения в связи с законом об иноагентах.

«Мы не собираемся торговать безопасностью и суверенитетом нашей страны, хотим еще раз заявить. Никакой шантаж не заставит нас сделать шаг против Грузии. Санкции в такой ситуации контрпродуктивны и лишь вередят санкционирующей стороне», - указали в политическом совете фракции.

В партии добавили, что политика открытого шантажа в адрес Грузии не соответствует духу честного партнерства стран.

Лидер парламентского большинства в законодательном органе Грузии Мамука Мдинарадзе в социальной сети назвал решение США о санкциях против грузинских депутатов комичным и беспрецедентным.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что критика законопроекта об иноагентах связана тем, что от страны требовали открыть «второй фронт» против России.

Грузия США Санкции
24 мая 2024, 13:52
Открытие России в Антарктиде встревожило Чили
РИА «Новости»
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Чилийские власти обеспокоились из-за открытия нефти российской стороной. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

Речь идет о возможном открытии Россией нефти на участке, который оспаривают Аргентина и Великобритания. Из-за этого власти Чили стали переживать по поводу своего контроля над Антарктидой.

«Мы планируем и дальше находиться в Антарктиде в знак суверенитета, защиты и поддержки нашей национальной целостности перед лицом любых вызовов», - сказал представители комитета по обороне парламента Чили на заседании, которое провели на одной из заброшенных Антарктиды.

Встречу организовали по итогам майского совещания парламента Великобритании. В рамках заседания эксперты заявили о якобы готовности российской стороны запустить геологическую разведку на участке, на котором несколько лет назад корабль «Александр Карпинский» мог найти запасы нефти в 500 миллиардов баррелей.

Разведка Великобритания Аргентина Корабли Нефть Россия

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