Российского дипломата призвали покинуть Словению
МИД Словении объявил персоной нон грата российского дипломата и потребовал от него покинуть страну до 28 марта. Об этом сообщила телерадиокомпания RTVSLO.
В министерстве отметили, что сотрудник российского посольства «осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу».
В МИД России заверили, что страна ответит на эту высылку , но подробностей встречных мер не привели.
Министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата персоной нон грата и сообщило о его высылке из страны. В дипведомстве России заявили, что не оставят подобные действия без ответа.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия даст незамедлительный ответ на возможное ограничение передвижения своих дипломатов Евросоюзом.