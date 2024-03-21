Российского дипломата призвали покинуть Словению

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В министерстве отметили, что сотрудник российского посольства «осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу».

В МИД России заверили, что страна ответит на эту высылку , но подробностей встречных мер не привели.

Министерство иностранных дел Эстонии объявило российского дипломата персоной нон грата и сообщило о его высылке из страны. В дипведомстве России заявили, что не оставят подобные действия без ответа.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия даст незамедлительный ответ на возможное ограничение передвижения своих дипломатов Евросоюзом.