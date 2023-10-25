Российское «супероружие» вызвало тревогу в Британии

«Наши армии привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя не спрячешься. <…> У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем. Мы должны научиться действовать так, чтобы он не верно интерпретировал происходящее», - сказал он.

По его мнению, члены Североатлантического альянса должны научиться азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.

ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров из-за наличия у России таких передовых систем, добавил Уотлинг. Поэтому НАТО нужно придумать, как сохранить опытных кадровых военных в возможном вооруженном конфликте XXI века, подытожил он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада нужно запустить новые производства и запастись большим количеством оружия.