Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море

По его данным, крушение в Средиземном море произошло после взрыва в машинном отделении судна. В результате двое членов экипажа пропали без вести. Спасателям удалось вытащить из воды 14 человек, их доставили в испанский город Картахена.

Ursa Major - большое грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Корабль следовал во Владивосток и должен был прибыть туда 22 января.

Ранее в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтью. Судно «Волгонефть 212» село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. В результате ЧП погиб один человек - опытный моряк Данил Саблин. Он был мотористом и нес вахты в машинном отделении как помощник механика.

Российский торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом сообщило издание El Español.