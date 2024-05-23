Российское рыболовное судно с запрещенными снастями задержали в Индонезии

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Министерство морских дел и рыболовства Индонезии засекло рыболовецкое судно месяц назад, сообщил сайт Trans89. На его борту находились 30 человек, в том числе 12 индонезийцев. Судно взяли под охрану.

Капитан признался на допросе, что с января занимался рыбной ловлей в Афурском море, используя запрещенные инструменты - тралы. Команда выловила 30 тонн рыбы.

«Этот корабль потревожил рыбаков. Использование траления наносит ущерб коралловым рифам. Экологический ущерб намного превышает экономические потери», - заявил представитель министерства.

Российские пограничники задержали в 2019 году более 80 браконьеров из КНДР. Они промышляли ловлей деликатесов в Японском море.