23 мая 2024, 15:04

Российское рыболовное судно с запрещенными снастями задержали в Индонезии

РИА «Новости»
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В Арафурском море у берегов Индонезии задержали рыболовецкое судно под флагом России. Оно использовало запрещенные снасти, которые могли навредить коралловым рифам.

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии засекло рыболовецкое судно месяц назад, сообщил сайт Trans89. На его борту находились 30 человек, в том числе 12 индонезийцев. Судно взяли под охрану.

Капитан признался на допросе, что с января занимался рыбной ловлей в Афурском море, используя запрещенные инструменты - тралы. Команда выловила 30 тонн рыбы.

«Этот корабль потревожил рыбаков. Использование траления наносит ущерб коралловым рифам. Экологический ущерб намного превышает экономические потери», - заявил представитель министерства.

Российские пограничники задержали в 2019 году более 80 браконьеров из КНДР. Они промышляли ловлей деликатесов в Японском море.

Уголовное дело Индонезия Рыбалка
23 мая 2024, 14:26
Сигнал НАТО увидели в учениях России с ядерным оружием
РИА «Новости»
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Россия начала учения с проверкой тактического ядерного вооружения с целью показать свою решимость в сдерживании Запада в ответ на провокационные заявления ряда иностранных политиков. Такое мнение в комментарии китайской газете The Global Times выразил военный эксперт Вэй Дунсюй.

Он подчеркнул, что не увидел в начатых российской армией маневрах риска реальных боевых действий.

«Учения в основном направлены против НАТО и не имеют прямого отношения к российско-украинскому конфликту», - заявил собеседник журналистов.

Дунсюй пояснил, что Россия продемонстрировала мощность своего вооружения и способность быстро развертывания в ответ на огромное давление со стороны США их союзников.

Эксперт добавил, что американцы тоже проводят собственные ядерные испытания, поэтому Россия показала готовность к сдерживанию агрессии со стороны НАТО.

По его словам, в учениях задействовали небольшие ядерные боеголовки, установленные на тактических ракетах. Но основное внимание уделили процессу подготовки, транспортировке и интеграции с другими системами вооружений.

Первый этап военных учений с практической отработкой применения нестратегического ядерного вооружения начался в минувший вторник, 21 мая, в Южном военном округе. В пресс-службе Минобороны заявили, что в ходе маневров армия отработает получение и снаряжение ядерными боеприпасами ракет-носителей «Искандер», а также продвижение комплексов к месту запуска.

Ядерное оружие Военные учения Военные Россия НАТО Китай
23 мая 2024, 14:19
Германия отказалась признавать блокаду Ленинграда геноцидом
РИА «Новости»
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Власти ФРГ отказались официально признавать актом геноцида блокаду Ленинграда Третьим рейхом. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Германия упорно отказывается признавать преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны актами геноцида народов Советского Союза. Прежде всего, отказываются таковым признать блокаду Ленинграда», - сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что российское посольство в ФРГ получило ответ немецкого МИД на ноту с соответствующим требованием российской стороны.

РИА «Новости» уточнило, что Россия настаивает в указанной ноте на официальном признании властями Германии актом геноцида злодеяний Третьего рейха.

Ранее ФСБ рассекретила документы, в которых бывший личный адъютант Адольфа Гитлера Отто Гюнше признал решающий вклад Советского Союза в победу над гитлеровской Германией.

Германия Мария Захарова Россия Блокада Ленинграда
23 мая 2024, 14:02
Байден наделит Кению новым статусом вне НАТО
Global Look Press
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Кения станет одним из важных союзников США. Таким статусом страну планирует наделить американский президент Джо Байден.

О новом статусе Кении рассказал представитель Белого дома в преддверии визита кенийского президента Уильяма Руто в Вашингтон, сообщило РИА «Новости». Байден решил наделить страну статусом одного из основных союзников Соединенных Штатов, который не входит в НАТО.

«Президент Байден проинформирует конгресс о том, что намерен наделить Кению статусом основного союзника США вне НАТО», - подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, новый статус сделает Кению партнером Соединенных Штатов по глобальным вопросам.

Также Байден решил найти специалиста по мемам. Штаб американского президента политика по переизбранию открыл соответствующую вакансию. От сотрудника ждут неких новых идей и развития сотрудничества с подкастерами и страницами мемов в социальных сетях.

США Белый дом в США Вашингтон НАТО Джо Байден
23 мая 2024, 13:38
Блинкен объяснил отказ от признания России спонсором терроризма
Global Look Press
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Россия не может попасть в список стран — спонсоров терроризма. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе США выступил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Россия не может попасть в список стран - спонсоров терроризма. С таким заявлением на слушаниях в конгрессе США выступил глава Госдепартамента Энтони Блинкен. Трансляцию его выступления вел телеканал C-SPAN.

Блинкен ответил на вопрос одного из конгрессменов о том, почему администрация президента не ответила на призыв Украины и ряда стран Запада о предоставлении России подобного статуса.

«Агрессия - это не терроризм, это две разные вещи», - заявил глава Госдепа.

Руководитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что такое решение подорвет многолетнее сотрудничество и выстроенную координацию между государствами, а также сделает невозможным процесс начала мирных переговоров между Россией и Украиной.

С требованием признать Россию спонсором терроризма в 2022 году выступила с пикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. В ходе беседы с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном она пригрозила, что, если ведомство не пойдет на такой шаг, то процедуру инициирует конгресс. Спустя два года процесс так и не начался.

США Терроризм Госдеп США Россия

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