Российское посольство в Индонезии подготовилось к переезду в новую столицу

Он подчеркнул, что строящийся на острове Калимантан город не только решит проблему перенаселенности Джакарты, но и станет мегаполисом, свободным от «колониального зловония».

Дипломат отметил, что переезд потребует усилий и финансовых затрат, но дипмиссия подготовилась к нему и будет действовать в рамках выданных властями Индонезии рекомендаций. Он добавил, что посольство переедет, когда в городе наладят инфраструктуру.

«В нынешних условиях будем готовы в дистанционном формате взаимодействовать с индонезийскими ведомствами, когда они переберутся в Нусантару, или же летать туда на регулярной основе», - указал Толченов.

Ранее президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Российский лидер обратил внимание на двукратный рост взаимного товарооборота между государствами.