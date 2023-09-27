Российское консульство в Финляндии предложат закрыть

Читайте нас в:

«Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, данное консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», - заявили авторы петиции.

Они призвали закрыть консульство России на Аландских островах. По состоянию на семь часов утра 27 сентября гражданская инициатива набрала 50 051 голосов, на 51 больше необходимого количества. Теперь ее передадут на рассмотрение в парламент Финляндии.

В октябре закроют финское консульство в Санкт-Петербурге. МИД назвал это ответом на недружественные действия Финляндии. Президента Саули Ниинисте удивило такое решение.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом – и мы будем делать для вас огненные сторис