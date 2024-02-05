Российско-турецкий банк решили создать для решения проблем с переводами
Россия и Турция обсуждают создание совместного банка для решения проблем с переводами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком банковском секторе.
«Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов», - указал собеседник.
Однако конкретного решения по этому вопросу пока нет, уточнил он.
В некоторых банках Турции стали закрывать счета российских компаний. Также ужесточили правила для физлиц из РФ, которые собираются завести пластиковую карту.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что проблемы со счетами российских компаний в турецких банках возникли из-за агрессивного давления со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Кремль в курсе всей ситуации. Администрация проводит переговоры с республиканскими партнерами.
В феврале российский лидер Владимир Путин отправится в Турцию. Там он обсудит с властями республики вопросы по Сирии, зерновой сделке и ситуации в секторе Газа.