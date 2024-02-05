05 февраля 2024, 10:22

Российско-турецкий банк решили создать для решения проблем с переводами

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Россия и Турция обсуждают создание совместного банка для решения проблем с переводами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком банковском секторе.

«Вариант с созданием турецко-российского банка обсуждается, обсуждался и ранее. Это один из пунктов», - указал собеседник.

Однако конкретного решения по этому вопросу пока нет, уточнил он.

В некоторых банках Турции стали закрывать счета российских компаний. Также ужесточили правила для физлиц из РФ, которые собираются завести пластиковую карту.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что проблемы со счетами российских компаний в турецких банках возникли из-за агрессивного давления со стороны Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Кремль в курсе всей ситуации. Администрация проводит переговоры с республиканскими партнерами.

В феврале российский лидер Владимир Путин отправится в Турцию. Там он обсудит с властями республики вопросы по Сирии, зерновой сделке и ситуации в секторе Газа.

Турция Банки Дмитрий Песков Россия
05 февраля 2024, 10:37
Отопление вернулось во все затронутые аварией на ТЭЦ в Бишкеке дома
РИА «Новости»
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Отопление вернулось во все дома, оставшиеся без тепла из-за аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом РИА «Новости» рассказали в медиаштабе Киргизии.

«Подключение горячей воды поэтапно продолжится в районы, где нормализованы параметры теплоносителя», - добавили там.

Общая активная мощность ТЭЦ достигла 308 МВт. После аварии она упала с 400 до 150 МВт. В работе остаются девять котлоагрегатов и четыре турбогенератора. По информации медиаштаба, температура по выводам от ТЭЦ Бишкека «значительно улучшилась».

Авария на единственной ТЭЦ в Бишкеке случилась в ночь на 2 февраля. По предварительным данным, один из котлов взорвался. Пять человек пострадали, двое оказались в крайне тяжелом состоянии. Без отопления и горячей воды остались около 10% жителей. Как утверждает министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообек Ажикеев, одна из возможных причин аварии на теплоэлектростанции - диверсия.

Он пояснил, что около 03:00 раздалось «несколько хлопков». При этом не исключаются и «технические моменты», добавил Ажикеев.

Киргизия Отопление Коммунальные аварии
05 февраля 2024, 10:25
Двукратное подорожание газа во Франции связали с «идиотскими» антироссийскими санкциями
Unsplash
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Во Франции призвали отменить антироссийские санкции, остановить либерализацию рынка энергоносителей и выйти из Евросоюза. Лидер политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Новый огромный рост цен на газ в следующем июле - от 5,5% до 10%. Новое безумие, которое обременит миллионы французских домохозяйств и множество предприятий», - заявил он.

Политик объяснил скачок цен двумя причинами. Во-первых, «идиотскими», как он написал, антироссийскими санкциями, из-за которых Франции пришлось покупать топливо у других поставщиков за более высокую цену. Во-вторых, политикой Евросоюза в части либерализации рынка энергоносителей. Флориан Филиппо призвал отменить рестрикции и выйти из сообщества.

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций с расширением черного списка лиц и предприятий, но без дополнительных запретов на импорт российской продукции. Европейские политики рассчитывали принять его к годовщине спецоперации на Украине.

Газ Санкции Евросоюз Франция Инфляция
05 февраля 2024, 10:21
Евросоюз приурочит новый пакет санкций к годовщине СВО
Unsplash
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В новый пакет антироссийских санкций внесут более 200 имен и компаний. Евросоюз рассчитывал принять его к годовщине конфликта на Украине, сообщило немецкое информагентство DPA.

Ко второй годовщине конфликта на Украине, по информации журналистов, Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России. В список лиц и учреждений, чьи активы на территории сообщества заморозят, внесут около 200 имен и названий. Ограничения коснутся в том числе компаний из других стран, им запретят продавать российским покупателям товары и технологии военного назначения.

Еврокомиссия уже направила представителям стран - членов конкретные предложения. Следующим шагом станет разработка проекта решения о санкциях, с которым затем должны согласиться все 27 государств Евросоюза. В этом случае по информации агентства, рестрикции успеют ввести, как и рассчитывали, к 24 февраля.

Агентство выяснило, что одновременно с 13-м пакетом санкций Евросоюз планировал изъять доходы от замороженных активов Центробанка России. Однако по словам дипломатов - собеседников издания, для этого потребуются несколько дополнительных юридических документов. На первом этапе нужно сделать так, чтобы доходы хранились отдельно от российских счетов, на втором - отправить часть этих денег Украине.

Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, предупредил финансовый аналитик Михаил Беляев. США, по его словам, до сих пор не нашли юридическое обоснование этого кардинального шага.

Санкции Евросоюз
05 февраля 2024, 10:08
Австралийского писателя приговорили в Китае к смертной казни по делу о шпионаже
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Суд в Китае вынес приговор в отношении австралийского писателя Яна Хэнцзюня по делу о шпионаже. Мужчину приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в соцсети X.

По ее словам, высшую меру наказания заменят на пожизненное заключение, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений.

«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине», - написала Вонг.

Писателя задержали в Китае в 2019 году. Хэнцзюня обвинили в том, что он занимался шпионажем.

Ранее Министерство государственной безопасности Китая задержало иностранного гражданина , его подозревают в сборе секретных сведений для британской разведки. По информации South China Morning Post , мужчина также мог помогать MI6 вербовать шпионов. По версии следствия, британские разведчики с 2015 года снабжали иностранца специальным оборудованием для шпионажа.

Шпионаж Австралия Смертная казнь Приговоры Китай Писатели

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