29 июня 2024, 01:53

Российский врач заявил о сотрудничестве с американскими коллегами

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Российские и американские доктора продолжают сотрудничать. Об этом заявил главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач РФ Юрий Козлов в беседе с РИА «Новости».

После визита на конгресс коллег в США он отметил, что несмотря на проблемы в отношениях России и Америки, медики не разорвали контакты. Они общаются с американскими специалистами на различных саммитах и в разных форматах.

«В качестве примера, на предстоящем конгрессе „Звезды детской хирургии на Байкале“, который состоится в Иркутске 22–23 августа 2024 года, примут участие семь детских хирургов из Северной Америки, один из Южной Америки, два из стран Западной Европы и два из Азии», - объяснил Козлов.

Он признался, что сам работал профессором в Барселоне, Улан-Баторе и Пекине. Для хирургов есть только один принцип - «Один мир - одна хирургия», отметил врач.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Стороны отметили важность поддержания контактов между флотами двух государств в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане.

США Врачи Россия
29 июня 2024, 00:59
«Друзья» спасают Нетаньяху. Выдачу ордера на арест премьера Израиля отложили
Телеканал «360»
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Международный уголовный суд отложил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны Йоава Галанта из-за вмешательства «друга суда». Что это за термин и кто вмешался — разобралась ведущая 360.ru Елена Кононова.

Обвинение Нетаньяху и Галанта касается «предполагаемых» военных преступлений в ходе операции Армии обороны Израиля в секторе Газа. Решение отложить выдачу ордеров приняли после того, как Великобритания подала заявление amicus curiae («друг суда») - это юридический термин, оспаривающий юрисдикцию МУС.

В Древнем Риме судьи при вынесении решений использовали мнение правоведов, так как зачастую сами не были профессиональными юристами. Из римского права amicus curiae перекочевала в английское, где успешно существует в наши дни.

«Что в итоге? Решение о выдаче ордера на арест откладывается. Все, получается, согласились с вмешательством Великобритании. Теперь и у других стран появилась возможность высказать свое мнение по этому делу. МУС дал Великобритании и другим странам время до 12 июля, чтобы передать свои заключения в качестве „друзей суда“, то есть лиц, оказывающих содействие суду и предлагающих его вниманию информацию, которая имеет отношение к делу», - объяснила Кононова.

Теперь процесс выдачи ордеров может затянуться на месяцы.

«Таким образом, эти самые „друзья“ спасают Нетаньяху от наказания и заодно, конечно, совершают очередной удар в отношении Международного уголовного суда», - заключила Кононова.

В США ранее одобрили законопроект о санкциях против сотрудников МУС. Поводом стали ордера на арест Нетаньяху и Галанта.

Израиль Аресты Биньямин Нетаньяху
29 июня 2024, 00:51
МИД анонсировал ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию
Pxhere
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Ответные меры России на решение ЕС повысить пошлины на сельхозпродукцию не заставят себя ждать. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат назвала шаги Евросоюза де-факто нелегитимными.

«Что касается наших ответных мер, то они не заставят себя ждать», - подчеркнула Захарова.

Европейский союз решил повысить ввозные пошлины на импортируемые из России и Белоруссии семена масличных культур, зерновые, а также продукты их переработки и корма для животных.

Ранее Захарова назвала введение Евросоюзом заградительных пошлин на зерно попыткой вытеснить Россию с продовольственного рынка.

Пошлины Евросоюз
28 июня 2024, 23:25
Робот в Южной Корее впервые свел счеты с жизнью
Freepik
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Южнокорейский робот впервые в истории свел счеты с жизнью. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Робот-госслужащий, работавший в совете Южной Кореи, был найден без признаков жизни. <…> Местные жители теперь оплакивают первое в стране самоубийство робота», - сказано в публикации издания.

Перед смертью робота очевидцы увидели, что машина беспокойно кружилась на одном месте. Одна из вероятных причин такого сбоя - слишком большая нагрузка на машину.

Как рассказали чиновники совета Южной Кореи, при жизни робот занимался доставкой документов и передвижением по городу. Он усердно работал, сотрудники считали его частью мэрии.

Ранее школьники создали робота-кондитера в Центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Машина умеет складывать шоколадные коржи и смазывать их кремом.

Роботы Южная Корея
28 июня 2024, 22:59
В Армении рассказали о планах участия в саммите НАТО
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Армения согласилась принять участие в июльском саммите НАТО в США. Об этом в интервью «Sputnik Армения» заявила официальный представитель МИД страны Ани Бадалян.

По ее словам, приглашение предполагает участие в формате стран-партнеров, других договоренностей пока нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила , что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. По словам армянского политика, Россия не только не стала поставлять оружие Армении во время острой фазы конфликта, но и якобы «передала» территории Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану.

Армения НАТО

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