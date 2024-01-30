30 января 2024, 05:11

Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах Охотского моря

РИА «Новости»
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Танкер «Остров Сахалин» под российским флагом застрял в дрейфующих льдах Охотского моря примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Экипаж танкера связался с японской стороной, сообщив о своей проблеме. Береговая охрана Японии направила на помощь спасательный ледокол «Тэсио», но после захода солнца работы временно приостановили. Они продолжатся утром во вторник, 30 января.

На борту танкера находятся 19 человек, судно полностью исправно, пострадавших нет, а продуктов команде хватит еще на 60 суток. Танкер следовал с Камчатки в Находку.

«Все хорошо, танкер выполняет свой коммерческий рейс. <…> Японцы немножко приукрасили», - сообщили «Известиям» в пресс-службе владельца и оператора танкера ООО «Наяда».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся в ходе обстрела со стороны хуситов в Красном море. Люди на борту не пострадали.

По данным агентства, судно шло из Греции в Сингапур. На помощь к пострадавшему танкеру направились другие корабли.

Спасатели Япония Россия
30 января 2024, 05:31
Назван сок, снижающий уровень «плохого» холестерина в крови
Freepik
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Исследователи из австралийского Университета Аделаиды выяснили, что томатный сок помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови и улучшить работу сердца. Об этом сообщило петербургское издание Absolut TV.

Томатный сок сок содержит антиоксидант ликопин, подавляющий образование атеросклеротических бляшек и снижающий риск развития атеросклероза. Лучше всего он усваивается, если употреблять его натощак.

В соке также содержится калий. Последний способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердца и сосудов. При этом не стоит считать томатный сок панацеей, предупредили исследователи. Если возникли проблемы со здоровьем, то нужно обратиться к врачам.

Ранее диетолог и сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что томатный сок помогает снизить вероятность возникновения простатита благодаря высокому содержанию ликопина, укрепляет слизистую и улучшает цвет кожи.

При этом благодаря своей низкокалорийности он не несет вреда для фигуры, чего не скажешь о фруктовых соках.

Австралия Питание Ученые Продукты
30 января 2024, 04:43
Американские военные не отразили удар по базе в Иордании из-за путаницы с БПЛА
Freepik
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Американские военнослужащие не смогли предотвратить атаку вражеского беспилотника на базу в Иордании из-за путаницы с идентификацией дрона. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

Аппарат противника приблизился к своей цели в то же время, когда к ней возвращался американский БПЛА.

«Возвращение американского дрона привело к некоторому замешательству по поводу того, был ли приближающийся дрон дружественным или враждебным», - уточнило издание.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предпримут меры по обеспечению безопасности американских военнослужащих на Ближнем Востоке, виновные в атаках на базы ответят за это. Он обвинил в атаке силы, поддерживаемые Ираном.

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм, в свою очередь, призвал президента США Джо Байдена нанести удары по важным объектам на иранской территории в качестве акта возмездия за гибель американских солдат.

По данным агентства Reuters, во время атаки дрона на военную базу США погибли трое военных , 34 человека получили травмы. Центральное командование американских ВС (CENTCOM) заявило об эвакуации восьми из 34 пострадавших. По предварительным данным, их состояние расценивают как стабильное, сообщил RT.

США Беспилотники Военные учения Иран Ближний Восток
30 января 2024, 03:55
«Они сражались за Байдена». Белый дом раскритиковали после слов о гибели солдат США
Unsplash
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в интервью телеканалу MSNBC заявила, что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени президента Джо Байдена. Высказывания Жан Пьер вызвали негативную реакцию среди общественности, сообщил журнал Newsweek.

«Наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся отважными военными, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее», - сказала она.

Пресс-секретарь губернатора Флориды Джереми Редферн назвал слова Жан-Пьер отвратительными. Консервативная медиакомпания Proud Elephant выступила с призывом проявить немного уважения к погибшим, сделав акцент на эксплуатации слова «народ» в ответе пресс-секретаря Байдена.

По данным Центрального командования ВС США, в минувшее воскресенье при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 34 получили ранения. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США ответят на атаки на своих военнослужащих на Ближнем Востоке.

США Беспилотники Белый дом в США Военные Джо Байден
30 января 2024, 03:05
Компания Илона Маска впервые вживила в мозг человека имплант
РИА «Новости»
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Первому в истории человеку вживили в головной мозг имплант Neuralink. Процедура прошла успешно, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

«Первый человек вчера получил имплант от Neuralink. Он хорошо восстанавливается после операции», - отметил он.

Миллиардер добавил, что первые данные о работе устройства уже дали «многообещающие результаты».

Компания Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях в 2023 году. Осенью набрали добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг.

Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты помогут устранить последствия травм головного и спинного мозга, таким образом у парализованных людей появится шанс снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые будут контролировать с помощью чипов Neuralink.

Невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с «360» отметил, что благодаря Маску мир оказался на пороге новых открытий. По его словам, у подобных технологий есть большая перспектива.

Илон Маск Технологии

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