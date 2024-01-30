Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах Охотского моря

Экипаж танкера связался с японской стороной, сообщив о своей проблеме. Береговая охрана Японии направила на помощь спасательный ледокол «Тэсио», но после захода солнца работы временно приостановили. Они продолжатся утром во вторник, 30 января.

На борту танкера находятся 19 человек, судно полностью исправно, пострадавших нет, а продуктов команде хватит еще на 60 суток. Танкер следовал с Камчатки в Находку.

«Все хорошо, танкер выполняет свой коммерческий рейс. <…> Японцы немножко приукрасили», - сообщили «Известиям» в пресс-службе владельца и оператора танкера ООО «Наяда».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся в ходе обстрела со стороны хуситов в Красном море. Люди на борту не пострадали.

По данным агентства, судно шло из Греции в Сингапур. На помощь к пострадавшему танкеру направились другие корабли.