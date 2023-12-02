02 декабря 2023, 05:38

Российский Су-30СМ превзошел французского конкурента Rafale

РИА «Новости»
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Казахстан справедливо выбрал российский истребитель Су-30СМ вместо французского аппарата Rafale. Такое мнение выразили авторы американского журнала Military Watch Magazine.

«Су-30 не только летает гораздо дальше и с более мощным вооружением, но и обладает значительно большей осведомленностью о своем окружении за счет в два раза более крупного радара, нежели у Rafale», - сказано в материале.

Журналисты сравнили казахстанский выбор с решением Алжира в 2006 году. Тогда Франция пыталась продать этому государству свою технику, но африканская страна захотела истребитель Су-30 МКА из России. Военный самолет превосходит французского конкурента по дальности полета и больше подходит по размеру.

Ранее американский военный эксперт Гай Маккардл удивился способностям российских мини-беспилотников для истребителя Су-57. Он отметил, что сначала несерьезно отнесся к новостям о мини-дронах ВС РФ. Потом эксперт узнал, что в США пытались работать над таким проектом, и поменял свое отношение.

США Казахстан Россия Оружие Франция
02 декабря 2023, 06:08
Северная Корея расценит как объявление войны вмешательство в работу ее спутников
РИА «Новости»
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Северная Корея рассмотрит любое вмешательство в работу своих спутников как объявление войны. Об этом сообщило агентство Reuters.

Власти КНДР заявили, что по законам государства разрешено проводить мобилизацию сил военного сдерживания в случае нападения на стратегические объекты.

«Северная Корея заявляет, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны», - передало агентство.

Ранее северокорейское правительство заявило о получении снимков Белого дома и Пентагона с помощью разведывательных спутников. Также аппарат сфотографировал американских авианосцев на военно-морской базе в Норфолке.

Северная Корея три раза пыталась вывести на орбиту разведывательное устройство. Успешной оказалась только третья попытка. Неделю назад, 24 ноября, японский министр обороны Минору Кихара заявил, что приборы обнаружили появление нового объекта на орбите планеты. При этом оборонное ведомство КНДР предупреждало Японию о планах вывести свой спутник.

Северная Корея Япония Космические спутники КНДР
02 декабря 2023, 04:59
Украину предупредили о последствиях «захвата» Крыма
РИА «Новости»
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В случае гипотетического захвата Крыма против украинской армии встанут миллионы партизан. Об этом в интервью YouTube-каналу «Да это так» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«С Крымом будет еще тяжелее <…> мы получим миллион враждебно настроенных, сразу говорю - враждебно настроенных. А это приведет к партизанской войне», - пояснил полковник.

Так Стариков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что захват Крыма мог бы оказаться проще, чем Донбасса.

Глава государства считает, что установить украинскую власть на Донбассе будет сложно, если люди этого не захотят. «Вернуть» эти территории сложнее, потому что там в течение 10 лет была контактная линия и постоянно шли бои. А Крым, по мнению Зеленского, якобы «ждет возвращения» в состав Украины.

Крым Донбасс Украина
02 декабря 2023, 04:34
Венгрия и Нидерланды перечеркнут планы Украины по вступлению в ЕС
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и претендент на должность президента Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине присоединиться к Евросоюзу. Об этом сообщило издание Economist.

«2023 год вряд ли закончится на оптимистической ноте. Венгерский похититель Рождества (Орбан. - прим. ред.) сегодня особенно сварлив и вспыльчив, а уже очень скоро этот Гринч может получить нового союзника с правого фланга, ведь голландец Герт Вилдерс победил на выборах 22 ноября», - заявили в материале.

В статье отметили, что саммит по вступлению Украины в ЕС, который должен состояться в середине декабря этого года, пролил бы «на Киев потоки денежных ливней». Однако этому препятствуют Орбан и Вилдерс, несогласные с расширением блока.

Из-за этого Украина почувствует нехватку денежных средств уже в начале 2024 года. Если западные союзники страны не отправят ей деньги, то государство перестанет доверять им.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор рассказал об ошибке Америки в украинском конфликте. Он объяснил, что американская сторона полагалась на технологии, однако неэффективность ВСУ продемонстрировала ошибочность суждений США.

Венгрия Евросоюз Украина Нидерланды
02 декабря 2023, 03:55
Несколько взрывов прогремело в Днепропетровске на Украине
РИА «Новости»
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Серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на Украине. Об этом написало местное агентство УНИАН.

«Сообщается о взрывах в Днепре», - сказано в сообщении.

В регионе объявили воздушную тревогу.

Взрывы Украина

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