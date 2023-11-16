Российский спецборт МЧС вылетел из Каира в Москву со 120 россиянами

В публикации разместили видеоролик с россиянами и их родными, которые садятся в самолет Ил-76 для перелета в РФ. Борт доставит до места назначения 120 граждан.

В этот же день чеченский глава Рамзан Кадыров заявил о пополнении списка на эвакуацию россиян из сектора Газа. В перечне появилось 150 новых имен. Граждане смогут покинуть территорию анклава уже завтра.

Накануне, 15 ноября, из зоны боевых действий по российскому списку вывезли 107 человек. Среди них, по словам Кадырова, 43 гражданина Белоруссии. Чеченский лидер отметил, что их жизни больше ничего не угрожает. Оперативный штаб будет работать, пока из Газы не вывезут всех россиян. Вместе со спасателями им помогают медики, психологи и дипломаты.