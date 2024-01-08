Информацию о том, что Польша скрывает улики в деле о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он поделился мнением в беседе с Lenta.ru.

Политик отметил, что расследованию препятствовала не только польская сторона. Другие государства тоже «что-то скрывают», считает сенатор. Речь идет о Великобритании, Германии, Дании, Соединенных Штатах и Норвегии.

Польша действительно может держать много улик, добавил Джабаров. Эта страна имеет выход к Балтике и не заинтересована в российских поставках газа в Германию, объяснил сенатор.

«Я надеюсь, что после того, как мы решим задачи специальной военной операции (СВО), Польша немного поумнеет и будет более рассудительной», - сказал Джабаров.

Ранее в американской газете The Wall Street Journal появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Европейским следователям не спешили предоставить информацию и скрывали от них ключевые доказательства.