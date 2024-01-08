08 января 2024, 22:47

Российский сенатор заявил, что не только Польша скрывала улики в деле о «Северных потоках»

РИА «Новости»
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Информацию о том, что Польша скрывает улики в деле о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он поделился мнением в беседе с Lenta.ru.

Информацию о том, что Польша скрывает улики в деле о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он поделился мнением в беседе с Lenta.ru.

Политик отметил, что расследованию препятствовала не только польская сторона. Другие государства тоже «что-то скрывают», считает сенатор. Речь идет о Великобритании, Германии, Дании, Соединенных Штатах и Норвегии.

Польша действительно может держать много улик, добавил Джабаров. Эта страна имеет выход к Балтике и не заинтересована в российских поставках газа в Германию, объяснил сенатор.

«Я надеюсь, что после того, как мы решим задачи специальной военной операции (СВО), Польша немного поумнеет и будет более рассудительной», - сказал Джабаров.

Ранее в американской газете The Wall Street Journal появилась статья о том, что польские чиновники всячески препятствовали расследованию диверсий на «Северных потоках». Европейским следователям не спешили предоставить информацию и скрывали от них ключевые доказательства.

Великобритания Газ Польша Северный поток
08 января 2024, 22:05
Протестанты в Нью-Йорке перекрыли основные мосты города
Freepik
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Участники протеста в центре Нью-Йорка заблокировали движение на трех мостах и тоннеле. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую полицию.

Очевидцы выложили в соцсети видео с места событий. На кадрах видно, что люди выступают в поддержку Палестины.

«У нас все силы отреагировали. На данный момент Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, туннель Холланда [заблокированы]», - сообщили в правоохранительных органах Нью-Йорка.

Полицейские предупредили водителей насчет проблем с проездом рядом с мостами и туннелем. Манифестанты встали в колонну поперек каждой из вышеперечисленных магистралей. Люди просят о немедленном снятии блокады с сектора Газа и прекращении огня в анклаве. Также протестанты призывают прекратить оккупацию палестинских территорий со стороны Израиля.

Ранее в Минздраве сектора Газа сообщили, что количество жертв после израильских ударов по анклаву превысило 23 тысячи человек. Также почти 59 тысяч жителей получили ранения.

Израиль Нью-Йорк Полиция Конфликт Израиля и Палестины Палестина
08 января 2024, 21:37
Итальянские протестующие устроили массовую демонстрацию фашистского приветствия
Pixabay
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Сотни итальянских протестующих устроили массовую демонстрацию фашистского приветствия в ходе митинга в Риме, сообщило местное издание La Reppublica. Оппозиционные партии призвали власти провести расследование.

Провокация произошла на ежегодном митинге в память жертв леворадикальных боевиков: традиционно на протестной акции в центре Рима собираются представители правых движений, включая сторонников фашизма. В этом году демонстранты не скрывали символику и массово присоединились к нацистскому салюту. Очевидцы отметили, что происходящее в столице напоминало события 1924 года, когда фашистские силы приходили ко власти в Италии.

Оппозиционные партии заявили, что современные фашистские силы обходят конституционные ограничения, регистрируясь под новыми именами. Политики обвинили правящую партию «Братья Италии» в бездействии: ее представители нередко проявляют симпатию к правым активистам.

Премьер-министр Италии и лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони заявила, что протестующие не имеют ничего общего с ее организацией, однако комментировать и осуждать их поступок она отказалась.

Ранее Мелони резко выступила против исламизации Европы , предупредив о потере европейских ценностей.

Италия Митинги
08 января 2024, 20:49
Иран и Россия смогут проводить финансовые операции без SWIFT
Pixabay
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Иран и Россия объединили свои системы финансового сообщения, за счет чего у них появилась возможность проводить операции напрямую, без использования международной системы денежных переводов SWIFT. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на замглавы иранского Центробанка по международным вопросам Мохсена Карими.

«Банкам двух стран больше не нужна Швейцария для связи», - сказал он, отметив, что российские и иранские кредитно-финансовые организации могут развивать посреднические отношения друг с другом.

У РФ есть возможность оплачивать счета в риалах через свои банки, расположенные на территории Ирана. Экспортеры обеих стран могут реализовывать сделки в своих национальных валютах, подчеркнул Карими.

После старта спецоперации на Украине российские банки столкнулись с отключением от SWIFT, о чем распорядился Евросоюз. При этом в РФ появился свой аналог - Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

В начале декабря президент России Владимир Путин назвал SWIFT системой, которая становится архаичной. Лидер страны спрогнозировал наращивание расчетов в нацвалютах при международных платежах.

Банки Россия Иран
08 января 2024, 20:24
Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети X.

Макрон поблагодарил Борн, занимавшую пост премьера с 2022 года, за работу и отметил ее «преданность делу». Причину отставки президент не назвал. Как сообщил местный телеканал BFMTV , за несколько часов до новостей об отставке Макрон провел с Борн 50-минутный разговор, содержание которого остается неизвестным.

Уход Борн с поста будет означать смену состава правительства. По информации BFMTV, имя нового премьера планируется объявить в «ближайшие часы». Фаворитами на пост считаются министр обороны Себастьян Лекорню, министр финансов Брюно Ле Мэр и близкий соратник Макрона бывший председатель Национального собрания Ришар Ферран.

Слухи об отставке Борн появились в начале января. Одной из ключевых причин стало судебное разбирательство вокруг министра труда Оливье Дюссо, о бвиненного в фаворитизме. Признание его виновным означало бы отставку всего кабмина. Другими поводами для критики в адрес Борн стала проведенная премьером пенсионная реформа и неспособность ответить на беспорядки, захлестнувшие страну в прошлом году.

Отставки Франция

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