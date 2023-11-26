26 ноября 2023, 08:37

Российский сенатор указал на забывчивость главы МИД Германии

РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок напрасно забыла о том, что не все члены Евросоюза согласны с присоединением Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

«Создалось впечатление, словно Бербок забыла о том, что в Евросоюзе 27 стран, Германия там не одна. Далеко не все хотят видеть в ЕС Украину», - написал он.

Политик отметил, что вступление Украины в Евросоюз подорвет единство и финансовое положение содружества, или просто станет причиной его раскола.

«Однако уверенный тон Бербок свидетельствует о мощном крыле в ЕС, которое по политическим причинам и идейного фанатизма попытается протащить Украину, несмотря ни на что. Но платить за это, естественно, будут не США, а европейцы», - добавил Пушков.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США запланировали переложить содержание Украины на плечи Европы. С этим она связала решение Германии удвоить размер финансовой помощи киевскому режиму в 2024 году.

Евросоюз Украина
26 ноября 2023, 12:23
Не власти, а режим. Принципиальную разницу верхов Украины объяснили в Кремле
РИА «Новости»
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Высшее политическое руководство Украины допустило дискриминационные высказывания в адрес русских, такой тон более характерен для режима, а не власти. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на слова спикера Верховный рады Руслана Стефанчука о необходимости ущемления прав русских на Украине.

«Суть киевского режима именно в этом. Именно поэтому мы и называем его режимом, таких заявлений не может быть в нормальном руководстве страны, где проживают миллионы русских. Такие заявления могут делать только режимы», - сказал Песков.

Ранее Стефанчук заявил, что властям страны необходимо ущемлять права всех русских. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее нет и не может быть русского национального меньшинства.

Вице-премьер Ольга Стефанишина отмечала, что на Украине сейчас есть лишь отдельные русскоговорящие группы людей , а не национальное меньшинство.

Дмитрий Песков Россия Украина
26 ноября 2023, 11:48
Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после смерти подростка
Global Look Press
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Массовые беспорядки начались во французском городе Роман-Сюр-Изер на юго-западе республики после гибели подростка в результате поножовщины. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

«Толпа из примерно 100 крайне правых активистов вышла на улицы в квартале Монэ. Некоторые из них поджигали контейнеры и переворачивали мусорные баки», - указали в сообщении.

Радиостанция уточнила, что правоохранительные органы задержали около 20 демонстрантов, несколько человек оказали сопротивление и получили легкие травмы.

Протестующие потребовали от правительства справедливого правосудия, бросали в полицейских петарды и камни. Всего в мероприятиях задействовали порядка 120 силовиков.

Телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек погиб в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в результате ножевого удара.

В сентябре во Франции также прошли беспорядки против расизма и полицейского насилия.

Протесты Франция
26 ноября 2023, 10:46
Четыре человека погибли в давке на музыкальном фестивале в Индии
Global Look Press
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Во время музыкального фестиваля в Индии началась массовая давка, погибли четыре человека. Об этом сообщило издание Press Trust of India.

ЧП произошло в субботу, 25 ноября, в городе Кочин штата Керала. Всего пострадали свыше 60 человек, жертвами стали четверо.

Предварительной причиной случившегося стал ливень на улице. Участники фестиваля бросились в один из залов университета, где проходило мероприятие.

«Погибли четыре студента, среди них - две девушки и два молодых человека», - рассказал министр здравоохранения штата Вина Джордж.

Кроме того, как минимум четыре студента находятся в критическом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Ранее африканские СМИ сообщили, что на призывном пункте в армию в столице Республики Конго Браззавиле скончались 37 человек. Люди с самого утра собрались на стадионе «Орнано», началась смертельная давка при попытках подать заявление первым.

Индия Фестивали
26 ноября 2023, 10:10
Около 250 американских псов могут усыпить в Британии из-за запрета на породу
Unsplash
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С 1 января 2024 года в Великобритании вступит в силу запрет на разведение псов американской породы булли, усыпление грозит около 250 особям. Об этом сообщила газета Daily Star.

Хозяев собак обяжут их кастрировать, а находиться на улице животным можно будет исключительно в наморднике и на поводке. В настоящее время в питомниках живут около 250 собак, которым грозит усыпление.

Если благотворительные организации не смогут найти новых хозяев для животных, то их придется утилизировать. Общая стоимость усыпления и последующей кремации булли составит порядка 90 тысяч фунтов стерлингов из-за высокой стоимости медикаментов.

В сентябре премьер-министр Риши Сунак подписал указ о запрете содержания псов породы булли на территории страны из-за участившихся нападений на людей. Политик подчеркивал, что эта порода опасна для общества, а особенно - для детей.

Великобритания Собаки

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