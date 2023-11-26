Российский сенатор указал на забывчивость главы МИД Германии

«Создалось впечатление, словно Бербок забыла о том, что в Евросоюзе 27 стран, Германия там не одна. Далеко не все хотят видеть в ЕС Украину», - написал он.

Политик отметил, что вступление Украины в Евросоюз подорвет единство и финансовое положение содружества, или просто станет причиной его раскола.

«Однако уверенный тон Бербок свидетельствует о мощном крыле в ЕС, которое по политическим причинам и идейного фанатизма попытается протащить Украину, несмотря ни на что. Но платить за это, естественно, будут не США, а европейцы», - добавил Пушков.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США запланировали переложить содержание Украины на плечи Европы. С этим она связала решение Германии удвоить размер финансовой помощи киевскому режиму в 2024 году.