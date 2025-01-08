08 января 2025, 14:56

Российский премьер подарил Пашиняну самый дорогой презент на заседании в Москве

РИА «Новости»
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил дорогие подарки на заседании Евразийского межправсовета в Москве, который состоялся в середине декабря. Как сообщил «Sputnik Армения», самым впечатляющим стал презент от главы российского кабмина.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил дорогие подарки на заседании Евразийского межправсовета в Москве, который состоялся в середине декабря. Как сообщил «Sputnik Армения» , самым впечатляющим стал презент от главы российского кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подарил Пашиняну сервиз «Зимняя сказка» на шесть персон. Стоимость подарка составила 1,6 тысячи долларов. Этот набор создал художник Императорского фарфорового завода Алексей Воробьевский.

От своего коллеги из Узбекистана, Абдуллы Арипова, премьер-министр Армении получил в подарок гравюру на латуни «Ичан-Кала» стоимостью 1,5 тысячи долларов. А от главы правительства Кыргизии - картину с изображением монастыря Хор-Вирап, цена которой 200 долларов.

В ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета премьеры стран-участниц подписали ряд важных документов. В частности, они согласовали время и место проведения следующей встречи. Она состоится в Алма-Ате 30–31 января. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларуссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания на саммите Евразийского экономического союза при помощи ручки смог починил свои наручные часы. У главы государства возникла проблема с креплением наручных часов. Он не стал откладывать ее в долгий ящик и решил отремонтировать часы самостоятельно.

Михаил Мишустин Москва
08 января 2025, 13:03
Глава МИД Шалленберг возглавит временное правительство Австрии
Global Look Press
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Австрийский президент Ван дер Беллен поручит министру иностранных дел Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство после ухода Карла Нехаммера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на релиз канцелярии главы государства.

«Федеральный президент Ван дер Беллен в пятницу, 10 января 2025 года, в 11:00 (13:00 по московскому времени) в президентской канцелярии поручит федеральному министру Александеру Шалленбергу продолжить руководство федеральным ведомством канцлера», - следует из документа.

Нехаммер заявил об уходе с поста канцлера и главы Австрийской народной партии после провала коалиционных переговоров.

Ранее действующий президент Австрии передал мандат на формирование правительства канцлеру. Переговоры о формировании трехпартийной правящей коалиции с АНП и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились крахом, сообщил Ura.ru.

Австрия
08 января 2025, 12:50
«Сила Сибири» под вопросом. Китай потребовал скидки на газ
РИА «Новости»
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Россия переориентировала сбыт газа на Восток и столкнулась с рядом проблем. Китай претендует не только на скидки на голубое топливо, но и на его месторождения в России. На эту тему в стриме 360.ru порассуждала ведущая Екатерина Малашенко.

Перспективным проектом стала «Сила Сибири - 2» - это еще одна труба, которая должна появиться на территории России, Монголии и Китая для обеспечения бесперебойной подачи голубого топлива на восточные энергетические рынки.

«Но проект рискует остаться туманным. Все потому, что нет ни даты начала строительства, ни даты завершения, запуска, нет окончательного согласования, хотя разговоры вокруг этой трубы ведутся с конца 2000-х годов», - напомнила Малашенко.

Чтобы Китай согласился строить трубу, а та окупила себя, Россия должна предоставить скидки.

«Что касается текущих данных, то уже известно, Bloomberg написал, что цена на российский газ для Китая в этом году будет на 28% ниже аналогичных тарифов для Европы. Но такой дисконт, с другой стороны, можно считать щадящим, поскольку Пекин настаивал на поблажке в 37%», - рассказала ведущая.

Европейские санкции против России привели к внутреннему притоку топлива , из-за чего сжиженный углеводородный газ в стране в декабре подешевел в два раза по сравнению с ноябрем. В связи с этим на Западе признали санкции неожиданной победой России.

Газ Строительство Россия Китай
08 января 2025, 12:08
«Империалистическая жажда». Ведущий Fox News захотел вторжения США в Канаду
Global Look Press
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Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс призвал США вторгнуться в Канаду ради удовлетворения «империалистической жажды». Об этом сообщило Media Matters.

Журналист сделал такое заявление вскоре после публикации республиканцем Дональдом Трампом карты Соединенных Штатов с Канадой в составе.

«Тот факт, что Канада не хочет, чтобы мы ее захватили, заставляет меня желать вторжения. Мне хочется утолить империалистическую жажду», - сказал телеведущий.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд в ответ на идею Трампа о присоединении Канады предложил купить у США Аляску , а заодно присоединить к стране Миннеаполис с Миннесотой. Политик напомнил, что Канада - суверенное государство с гордым народом. Он выразил надежду, что обе страны смогут стать крепостью и доказать, что они самые богатые, сильные и процветающие в мире.

Трамп считает, что в случае объединения с США Канада будет защищена от «угрозы российских и китайских кораблей», сообщил телеканал «Звезда».

США Канада
08 января 2025, 11:53
Конгрессвумен анонсировала проект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки»
Unsplash
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В Конгрессе США 9 января представят законопроект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Об этом рассказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщил телеканал CBS.

В случае принятия проекта новое наименование залива появится на всех документах и картах в течение 180 дней.

«Союзница [избранного президента США Дональда] Трампа, республиканец Марджори Тейлор Грин из Джорджии, заявила, что представит законопроект по этому поводу в четверг утром», - отметил CBS.

Идею о переименовании залива выдвинул Трамп. Он назвал этот шаг «уместным» и раскритиковал Мексику из-за наплыва нелегальных мигрантов в США.

Ранее политик предложил присоединить Канаду к американской территории. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выступил против этой идеи и выразил уверенность, что государство ни при каких обстоятельствах не станет новым штатом США. В ответ Трамп назвал его «девочкой», сообщило Ura.ru.

Мексика США Дональд Трамп

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