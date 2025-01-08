Российский премьер подарил Пашиняну самый дорогой презент на заседании в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил дорогие подарки на заседании Евразийского межправсовета в Москве, который состоялся в середине декабря. Как сообщил «Sputnik Армения» , самым впечатляющим стал презент от главы российского кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подарил Пашиняну сервиз «Зимняя сказка» на шесть персон. Стоимость подарка составила 1,6 тысячи долларов. Этот набор создал художник Императорского фарфорового завода Алексей Воробьевский.

От своего коллеги из Узбекистана, Абдуллы Арипова, премьер-министр Армении получил в подарок гравюру на латуни «Ичан-Кала» стоимостью 1,5 тысячи долларов. А от главы правительства Кыргизии - картину с изображением монастыря Хор-Вирап, цена которой 200 долларов.

В ходе очередного заседания Евразийского межправительственного совета премьеры стран-участниц подписали ряд важных документов. В частности, они согласовали время и место проведения следующей встречи. Она состоится в Алма-Ате 30–31 января. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларуссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее президент Владимир Путин в ходе заседания на саммите Евразийского экономического союза при помощи ручки смог починил свои наручные часы. У главы государства возникла проблема с креплением наручных часов. Он не стал откладывать ее в долгий ящик и решил отремонтировать часы самостоятельно.