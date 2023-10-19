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Он отметил, что австралийские политики любят хвастаться, что государство не состоит в блоке НАТО, но все равно поддерживает Украину и направляет ей военную помощь.

«Другое дело, что ресурсы Канберры в этом смысле небезграничны - в отличие от аппетитов Владимира Зеленского, которые границ как раз не имеют», - подчеркнул дипломат.

Павловский напомнил, что Украина постоянно выпрашивает западную технику, используя для этого разного рода манипуляции. Например, от Австралии официальный Киев получил 120 броневиков Bushmaster.

«Этого, конечно, Киеву показалось мало. Он задействовал нехитрые приемы психологической манипуляции, которыми славится украинская дипломатия», - добавил он.

Посол указал, что Россия в данной ситуации реагирует определенным образом. В ответ на поставки она выставляет в подмосковном парке «Патриот» подбитую западную технику, в том числе и броневики Bushmaster, заключил Павловский.

Ранее профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен заявил, что США принесут в жертву благополучие стран Европы , если продолжат оказывать военную поддержку Украине. По его мнению, «мощь Америки» держится на либеральной демократии и экономическом развитии в Европе.