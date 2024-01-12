Российский посол призвал Аргентину пересмотреть свое участие в работе МУС

«Сегодня Аргентина переживает большие перемены, связанные с волей новых властей пересмотреть многие дорогостоящие и неэффективные решения, принятые в прошлом. Возможно, стоит проанализировать, полезно ли быть членом МУС, как это сделала в свое время Россия», - написал он.

Ранее правительство Аргентины призвало Великобританию вернуть Мальвинские острова. Политики государства выступили за начало переговоров по этому вопросу. Для руководства страны важно продолжение дальнейшего сотрудничества с британцами и поддержание их зрелых отношений.

После избрания нового главы Аргентины Хавьера Милея в центре Буэнос-Айреса начались массовые акции протеста. Манифестанты заблокировали дороги. Так они отреагировали на реформы нового правительства по либерализации экономики. Сам Милей отмечал, что намерен тесно контактировать с США. Позже он официально отклонил приглашение стать участником БРИКС.