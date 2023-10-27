Российский посол осудил действия «русофобски настроенных политиков» в Киркенесе
Генеральный консул России в Киркенесе не только может, но и обязан чтить память бойцов Красной армии, освободивших северную Норвегию. Возложение венка к памятнику могли ограничить только правоохранительные органы и суды, а не отдельные русофобски настроенные политики, заявил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили в Telegram-канале диппредставительства.
«Памятники советским воинам являются публичными пространствами, и вопрос каких-либо юридических ограничений на мероприятия возле них находится в компетенции норвежских правоохранительных и судебных властей, а не русофобски настроенных политиков», - сказал он.
Теймураз Рамишвили заявил, что почитание памяти советских воинов - это не только право, но и обязанность консула. По его словам, никто не сможет отнять у официального представителя России - правопреемницы СССР право проводить церемонии возложения венков. Дипломат поприветствовал участие представителей разных народов в таких акциях, в том числе украинцев.
Консул Николай Коныгин возложил венок к Монументу освобождения. Главе муниципалитета Сер-Варангер Магнусу Меланду не понравилось, что он закрыл норвежский венок, поэтому чиновник убрал российский.