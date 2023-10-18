Российский посол назвал желаемый исход визита Байдена в Израиль

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Он выразил надежду на то, что обсуждение, которое состоится в ходе визита американского лидера, будет направлено не только на «обеспечения корыстных интересов США».

«Главное, чтобы вопросы были [направлены] <…> на деэскалацию и прекращение огня. Вот этого мы ожидаем от президента Байдена», - подчеркнул дипломат.

Он также посетовал на то, что делегация США в ООН блокирует российские инициативы по гуманитарному прекращению огня. По мнению Викторова, американцы ведут себя «странно».

Байден нанес визит солидарности в Израиль сегодня, 18 октября. Поездку анонсировали еще несколько дней назад.

Ранее власти США заявили, что смогут обеспечивать военной помощью и Украину, и Израиль. При этом госдолг Соединенных Штатов продолжает расти.